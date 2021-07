Deux ans après avoir crée l'évènement, Sophie Panonacle, la députée LREM du bassin d'Arcachon lance ce jeudi la troisième édition de la fête de la mer et des littoraux. Elle était l'invitée de la matinale de France Bleu Gironde.

La fête de la mer et des littoraux pour sensibiliser à la protection d'espaces fragiles

La mer et les littoraux sont des espaces fragiles rappelle Sophie Panonacle, c'est la raison pour laquelle la députée du bassin d'Arcachon a lancé en 2019 la fête de la mer et des littoraux. L'évènement a une portée nationale, tous les littoraux doivent être protégés, souligne Sophie Panonacle : "Il faut arriver à convaincre l'ensemble des françaises et des français que protéger ces espaces, c'est très important face à la lutte contre le réchauffement climatique."

Il faut faire des efforts sur terre, c'est cette pollution qui finit en mer. On ne jette pas son mégot de cigarette sur les trottoirs parce qu'il va finir dans l'océan.

Pour Sophie Panonacle, tout l'enjeu de cette fête de la mer et des littoraux va être de sensibiliser et de faire de la pédagogie avec les touristes, car tout le monde est concerné par cette pollution rappelle la députée.

Sophie Panonacle, députée du bassin d'Arcachon, invitée de France Bleu Gironde pour la fête de la mer et des littoraux Copier