La filière fruits et légumes des Pyrénées-Orientales redoute l'interdiction des emballages plastiques

Au 1er janvier 2022, les fruits et légumes ne seront plus vendus dans du plastique sauf quelques exceptions comme les nectarines ou les abricots. "Un décret publié sans aucune concertation" dénonce Jean-François Not, le président de la coopérative Ille Fruits.

Dans moins de trois mois, au 1er janvier 2022, le plastique ne pourra plus être utilisé pour l'emballage des fruits et légumes mis en vente (pommes, courgettes, poivrons...). Le décret a été publié mardi 12 octobre. On peut parler d'une sacrée révolution pour la filière. Un délai d'un an, en 2023, a été laissé pour les fruits fragiles comme les nectarines ou les abricots.

Le président de la coopérative Ille Fruits dénonce un décret construit avec peu de concertation avec la profession. Jean-François Not prévoit une hausse des coûts de production dès janvier avec la disparition du plastique : "nous ne sommes pas prêts. Certaines de nos machines ne sont pas au point pour le conditionnement".

Un surcoût de 20 à 30 centimes le kilo de pêches par exemple - Jean François Not

Une hausse des prix ?

Se pose légitimement la question d'une possible répercussion sur le ticket de caisse du consommateur. Il y a deux cas de figure d'après Jean François Not : "soit le prix augmente, soit le producteur baisse ses marges. Dans ce cas là, ce sera la deuxième option". Le président de la coopérative Ille Fruits regrette également que l'Etat s'intéresse à la filière fruits et légumes. "Nous ne sommes pas ceux qui consommons le plus de plastiques", lance-t-il.

