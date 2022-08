Fin de la nage avec les dauphins sur la Côte d'Azur ?

Trois sociétés basées à Mandelieu-la-Napoule et Antibes (Alpes-Maritimes) sont dans le viseur de la justice pour avoir proposé à leurs clients de nager avec les dauphins. Leurs bateaux sont immobilisés en attendant leur procès. Elles, assurent respecter la loi.

Nager avec les dauphins : un rêve pour beaucoup de touristes, une aberration pour plusieurs associations de défense des animaux. C'est le cas de France Nature Environnement, qui a alerté le parquet de Grasse en début d'été pour dénoncer les pratiques de trois sociétés qui proposent des nages avec les cétacés. Ces entreprises, basées à Antibes et Mandelieu sont depuis à l'arrêt, leurs bateaux cloués au port et leur avenir plus incertain que jamais.

"Aucune loi n'empêche de nager avec les dauphins."

Magalie Grimont travaille pour l'une d'elles, "Le bateau Annett" à Mandelieu-la-Napoule, et elle se défend d'enfreindre la loi : "Il n'y a aucun texte qui l'interdit. Le texte dit que les embarcations ne peuvent pas s'approcher à moins de 100 mètres des bateaux". Son approche est donc simple : son bateau approche en restant à distance réglementaire, et lorsque les dauphins approchent d'eux-mêmes, ses clients se mettent à l'eau. Ce sera maintenant à la justice de trancher.

Les associations dénoncent les nuisances pour les dauphins

France Nature Environnement estime en tout cas que les dauphins peuvent être perturbés par cette pratique, dans leurs habitudes au quotidien, leur façon de s'alimenter ou leur reproduction.

Ils pointent aussi du doigt les risques de blessures, avec des collisions avec les bateaux et leurs hélices.

Magalie Grimont rappelle de son côté que les dauphins sont des animaux curieux et joueurs, qu'ils viennent d'eux-mêmes au contact, et que certains viennent régulièrement près des baigneurs, au large de Mandelieu notamment. Elle estime qu'aucune étude sérieuse n'a jamais démontré un quelconque impact négatif de son activité sur les dauphins.

En attendant un procès qui pourrait avoir lieu en début d'année prochaine, l'activité des trois sociétés concernées est complètement stoppée et plusieurs salariés sont au chômage.

En théorie, leurs gérants risquent jusqu'à deux ans de prison et 300.000 euros d'amende, sans compter le manque à gagner quotidien cet été.