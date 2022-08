"Oui pub" : coup d'envoi du test pour le nouveau dispositif anti-prospectus dans les boîtes aux lettres

Dès le 1er septembre 2022, le dispositif "Oui pub" va remplacer "Stop pub" dans 11 zones tests en France métropolitaine. L'expérimentation sera étendue à trois zones supplémentaire en février 2023. En clair, si vous décidez d'apposer un autocollant "Oui Pub" sur votre boîte aux lettres, c'est que vous souhaitez continuer à recevoir de la publicité papier. En cas d'absence de l'autocollant, aucun prospectus ne sera, en principe, glissé dans la boîte.

Une idée issue de la Convention citoyenne sur le climat

Ce dispositif est une expérimentation qui va durer trois ans avant une éventuelle généralisation à tout le territoire. Un appel à candidatures avait été lancé auprès des collectivité locales en septembre 2021. Ce sont au moins 2,5 millions d'habitants qui seront concernés par le dispositif "Oui pub", dans des zones dites représentatives du territoire français, essentiellement situées au Sud (surtout en Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse).

Voté dans le cadre de la loi "Climat et résilience" en août 2021, l'idée avait germé bien avant lors de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). Le principe est simple : réduire le gaspillage, réduire aussi les coûts des collectivités pour la collecte et le traitement des déchets. L'idée de la CCC étaient même de "réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation". L'autocollant "Stop pub" avait été créé en 2004 pour, à l'inverse, signifier qu'on ne souhaitait pas recevoir de prospectus non adressés.

Près de 900 000 tonnes par an

Le ministère de la Transition écologique évoque "plus de 894 000 tonnes d’imprimés publicitaires sans adresse" distribués en 2019, "dont une part significative a été jetée sans avoir été lue" selon l’enquête de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) "Quelles conditions et quelles retombées potentielles d’une opération pilote oui à la pub à l’échelle d’une collectivité ?" Le dispositif "Oui pub" vise donc à réduire ce volumen et donc les coûts liés au traitement.

Les zones concernées

Dès le 1er septembre 2022

Dès le 1er février 2023

Quels indicateurs pour jauger le nouveau dispositif ?

Un décret paru au Journal officiel en mai 2022 n, sur l'installation de ce dispositif "Oui pub", ne prévoit pas de sanction pour les démarcheurs qui ne respecteraient pas l'interdiction de diffusion dans les boîtes aux lettres. Jusqu'en 2025-2026, quatre indicateurs principaux seront pris en compte pour évaluer un effet vertueux quant à la réduction des déchets et leurs coût de traitement.

Des indicateurs d’impacts environnementaux : évolution des flux d’imprimés publicitaires non adressés jetés et de quantités de papiers consommées, impact en termes de report vers des pratiques numériques, etc.

évolution des flux d’imprimés publicitaires non adressés jetés et de quantités de papiers consommées, impact en termes de report vers des pratiques numériques, etc. Des indicateurs d’impacts économiques : réduction de charges pour les enseignes et éventuelles variations des ventes, évolution des coûts de gestion des déchets pour les collectivités et impacts sur les emplois (distribution des imprimés).

: réduction de charges pour les enseignes et éventuelles variations des ventes, évolution des coûts de gestion des déchets pour les collectivités et impacts sur les emplois (distribution des imprimés). Des indicateurs d’impacts comportementaux : niveau d’adoption de la mention "publicités acceptées" sur les boîtes aux lettres, effet de report vers d’autres supports de publicité dont numérique, etc.

: niveau d’adoption de la mention "publicités acceptées" sur les boîtes aux lettres, effet de report vers d’autres supports de publicité dont numérique, etc. Des indicateurs d’impacts de compréhension, d’adhésion et de satisfaction : niveau de compréhension du système mis en œuvre, implication des parties prenantes du territoire, satisfaction du public, etc.

Des autocollants déjà distribués

Si lors de "Stop pub" les opposants à la distribution de prospectus publicitaires s'étaient mobilisés pour distribuer des autocollants, cette fois ce sont les enseignes qui ont commencé à diffuser dans les boîtes aux lettres des étiquettes "Oui pub" afin que leurs publicités sur papier soient toujours distribuées au-delà du 1er septembre dans les zones tests.