Nuisances sonores : les hélicoptères Mont-Blanc bannis de l'île d'Oléron

Les plaintes de riverains pour dénoncer les nuisances sonores, provoquées par trop d'engins volants dans le ciel d'Oléron, ont conduit la communauté de communes de l'île à interdire les hélicoptères sur l'aérodrome de Saint-Pierre-d'Oléron. La société Mont-Blanc Hélicoptères devra donc fermer sa base l'an prochain.

Le trafic s'est intensifié ces dernières années sur l' aérodrome de Saint-Pierre-d'Oléron © Radio France - Catherine Berchadsky

La communauté de communes de l'île d'Oléron ne permettra plus les baptêmes en hélicoptère au départ de l'aérodrome de Saint-Pierre la saison prochaine. La société Mont-Blanc, qui y exploite deux hélicoptères depuis plusieurs années, n'aura plus l'autorisation de travailler et devra fermer sa base oléronaise l'an prochain. "Ce qui pose problème, c'est l'utilisation commerciale stricto-sensu de l'aérodrome et notamment les baptêmes d'hélicoptère et de gyro-moteurs", explique Michel Parent, le président de la CDC. C'est 10 à 15 baptêmes par jour, précise l'élu, du mois d'avril au mois d'octobre. "On leur a clairement dit que ce serait la dernière saison pendant laquelle ils utiliseraient l'aérodrome", ajoute Michel Parent, qui tient beaucoup à la continuité de l'activité loisirs sur l'aérodrome.

Plusieurs plaintes avaient été déposées par des riverains

Des riverains sont montés au créneau à plusieurs reprises pour se plaindre des nuisances sonores provoquées par des ULM, bimoteurs et autres engins volants. Dernier en date : le collectif "Tranqu'île", basé dans le village de Domino, sur la commune de Saint-Georges-d'Oléron. Son président, Thomas Plas, a lui-même contacté la Direction générale de l'aviation civile (la DGCA) et fait plusieurs signalements auprès de la gendarmerie de l'air : "le trafic s'est considérablement développé, générant des nuisances sonores de type aéronef de loisirs, ULM, gyroptère, autogire et hélicoptères de tourisme. _Je pense qu'en 10 ans, on est passé d'une dizaine de vols par jour à une dizaine de vols par heure_", témoigne Thomas Plas.

Le quadragénaire, qui a été reçu à la communauté de communes, estime que la décision prise par la CDC est un signal fort, mais il attend la saison prochaine avant de se réjouir. Thomas Plas souligne que son combat n'est pas contre l'aérodrome de Saint-Pierre-d'Oléron, mais contre les pilotes qui ne respectent pas la tranquillité des habitants. "C'est une question de sécurité, de nuisances sonores et d'environnement", dit-il.

Thomas Plas à la tête du collectif Tranqu'Île. © Radio France - Catherine Berchadsky

Thomas Plas aimerait désormais qu'il existe une charte dans l'île d'Oléron, "une charte de prévention des risques, et des nuisances sonores et environnementales".