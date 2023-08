La fondation Vinci tente de convaincre les automobilistes ne de pas jeter leurs mégots par la fenêtre

Le chiffre est assez inquiétant : un automobiliste fumeur sur quatre jette son mégot par la fenêtre. Et les conséquences peuvent être dramatiques. "On peut citer en exemple un renfort des pompiers de la Drôme sur un feu de forêt dans l'Aude il y a deux ans explique le lieutenant-colonel Eric Royer du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme, il avait fallu l'intervention de 900 pompiers, 1000 hectares avaient brûlé pour un mégot jeté par la fenêtre".

Une distribution de cendriers de poche

La fondation Vinci Autoroute, l'Entente de Valabre et le SDIS de la Drôme étaient présents ce vendredi 4 août sur l'aire de Montélimar pour distribuer des cendriers de poche et engager la conversation pour rappeler au public les dangers du mégot jeté par la fenêtre. La plupart des personnes interrogées disent faire très attention à ce type de risque.

150 000 automobilistes surl'A7 ce samedi 5 août

Selon les estimations de Vinci Autoroute 150 000 véhicules vont utiliser l'A7 dans les deux sens ce samedi 5 août, un des jours les plus chargés de l'année.