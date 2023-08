La fontaine des bains à sec à cause de la sécheresse à Montpeyroux

Depuis mi-juillet, la fontaine aux bains ne coule plus à Montpeyroux, au nord de Saint-André-de-Sangonis. Elle était utilisée par 150 personnes chaque semaine, qui venaient parfois de loin pour remplir leurs bidons et leurs bouteilles.

"Il y a beaucoup de Montpeyrousiens, mais il y a également beaucoup d'Héraultais, voire même il y a des gardois, des Audois qui viennent ", explique Nicolas Liénart, hydrogéologue qui habite à deux pas de la fontaine.

De mémoire d'habitants, cela ne s'est jamais vu. Et le tarissement de la fontaine complique le quotidien de certains, comme France qui habite sur le plateau. Sa maison n'est pas raccordée à l'eau potable et elle descendait tous les dix jours chercher de l'eau à la fontaine. Elle va donc désormais s'approvisionner au robinet du village voisin.

La panne sèche fait aussi des déçus parmi les afficionados de la source de Fontechaude, appréciée pour son eau gratuite et naturelle. Elle sort à 21 degrés et beaucoup la préfèrent à l'eau du robinet car elle n'a pas le goût du chlore. On lui prête aussi certaines vertus diurétique, dermatologiques, voir même "de décaper les robinets", raconte Francine, habitante de Montpeyroux. Pour l'hydrogéologue, cela relève d'idées reçues. "Quand on regarde la chimie de cette eau, c'est la même que l'on boit à Montpeyroux", affirme-t-il.

Plus assez de pression à cause de la sécheresse

L'eau ne coule plus car le niveau de la nappe phréatique est trop bas, à un niveau jamais atteint depuis 100 ans selon l'hydrogéologue. La nappe n'a pas disparu mais la pression n'est plus assez élevée pour faire couler l'eau jusqu'au forage et la faire jaillir de la fontaine. Pour en avoir le cœur net, l'hydrogéologue passionné par cette source a fait des tests qui lui ont permis d'établir le niveau de l'eau, à 3,2m sous terre.

Il faudra donc attendre les prochaines pluies pour que l'eau coule à nouveau de la fontaine.

Le dérèglement climatique est à l'origine de l'assèchement des nappes phréatiques. A l'absence de précipitations succèdent de fortes pluies qui ne permettent pas de recharger les nappes phréatiques.