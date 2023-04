La fonte des neiges a deux mois d'avance sur la chaîne des Pyrénées

La fonte des neiges a presque deux mois d'avance selon le Comité sécheresse qui s'est réuni en Préfecture de Pau cette semaine. Avec un déficit en pluie qui perdure depuis la sécheresse de l’année 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a à nouveau réuni mercredi 26 avril 2023 un comité sécheresse qui a examiné la situation dans le département. Ce comité déjà mis en place l'an passé, veut anticiper "un éventuel nouvel épisode de sécheresse estivale en 2023."

Le comité note que "les niveaux des nappes et les débits des cours d’eau sont inférieurs à la normale. Le stock de neige est exceptionnellement bas sur la chaîne des Pyrénées et la fonte nivale en avance de presque 2 mois. Le remplissage de plusieurs retenues d’eau structurantes, celle du Gabas notamment, est également très inférieur à la normale." Le barrage du Gabas entre Béarn et Bigorre est la plus importante retenue des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. L'an dernier déjà, elle n'avait pas été totalement rechargée durant la période hivernale.

A l’approche de la saison estivale, les stocks d’eau sont faibles.

Même si le niveau des nappes et les débits des cours d'eau sont inférieurs à la normale, aucune limitation dans l'usage de l'eau n'a été décidée pour l'instant. La Préfecture assure qu'un suivi attentif des ressources est mis en place et invite la population et les professionnels "à tenir compte des faibles stocks d’eau disponibles, et être sensibilisés à une probable optimisation des usages." Dans son communiqué, la Préfecture indique que "la situation pourrait se tendre si l’absence de précipitations significatives et des températures élevées perdurent dans les semaines qui viennent." Le comité départemental sécheresse a prévu de se réunir à nouveau dans les prochaines semaines.