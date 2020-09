La forêt corse en danger

Les syndicats STC et SnupFen de l'ONF (l'Office national des forêts) ont appelé au rassemblement dans un lieu emblématique ce mardi : la forêt de Vizzavona. Les maires de plusieurs communes forestières se sont mobilisés à leurs côtés pour dénoncer notamment le manque d'effectifs au sein de l'ONF et le sous-développement de la filière bois. Un collectif de défense de la forêt pourrait être créé dans les prochains jours, réunissant agents de l'ONF, élus, exploitants forestiers et associations de l'environnement.

Le désengagement de l’ONF

Les syndicats de l'ONF regrettent que leur direction nationale cherche à se désengager de ses missions premières : les aménagements et la surveillance. 150.000 hectares de forêt seraient menacés d'abandon.

Dégradation de l’environnement

15 postes sont vacants à ce jour à l'ONF et cela pose problème dans la gestion quotidienne des massifs forestiers selon les syndicats. Pour exemple : la disparition de l'ONF sur le parking de la forêt de Bonifato. Pierre Guidoni, le maire de Calenzana : « Cette année le parking n’a pas été ouvert, les toilettes sèches ont été fermées. Il y a une dégradation de l’environnement, les gens font leurs besoins partout. »

Plusieurs maires de communes forestières insulaires ont répondu à l’appel des syndicats STC et SnupFen de l’office national des forêts © Radio France - Maxime Becmeur

Sous-effectifs

30 % des forêts de l'île sont encore dans l'attente d'aménagement. Une mission difficile à honorer, explique Gisèle Fanget, déléguée SnupFen de l'ONF : « Aujourd’hui dans le service aménagement, nous ne sommes même plus assez nombreux pour maintenir les aménagements existants. »

Un fort potentiel

Sans aménagement, impossible d'exploiter les lieux et commercialiser le bois © Radio France - Maxime Becmeur

Sans aménagement, impossible d'exploiter les lieux et commercialiser le bois. Un retard que déplore Bernard Franceschetti, le maire d'Ascu : « Il n’y a plus de forêts domaniales et on doit s’occuper de ça. Les communes et la collectivité doivent se pencher sur ce problème. C’est important pour la Corse, pour l’intérieur, ça créer des emplois et ça peut créer des activités importantes. » Avant la fin de l'année, le programme régional de la forêt et du bois doit être élaboré et déterminer les grandes orientations.