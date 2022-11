Centre-Val de Loire : la forêt souffre du réchauffement climatique, la mortalité des arbres en forte hausse

Le premier élément chiffré qui ressort des études sur les forêts en Centre-Val de Loire, c'est son étendue. Elles couvrent plus de 950.000 hectares du territoire régional, dont 150.000 hectares gérés par l' Office national des forêts . Les forêts représentent donc 26% de la surface régionale (31% au niveau national). C'est la huitième région la plus boisée de France, la première productrice de chêne. On apprend aussi dans le cadre de la journée spéciale "Arbres et forêts" de France Bleu ce vendredi 25 novembre qu'elle continue de s'étendre, à raison de 2.500 hectares par an dans la Région.

ⓘ Publicité

Les départements du Centre-Val de Loire ne sont pas tous au même niveau, l'Eure-et-Loir est seulement boisé à 12% alors que le Loir-et-Cher est le plus boisé, à hauteur de 34 %. L'ONG est en charge de 12% des forêts en Centre-Val de Loire, les 88% restants sont à la charge de propriétaires privés (75% au niveau national). On en compte près de 54.000 dans la région qui détiennent au moins un hectare et en moyenne, un propriétaire détient 13,3 hectares (8,5 hectares au niveau national).

À lire aussi Journée spéciale : France Bleu s'engage pour nos arbres et nos forêts vendredi 25 novembre

La carte des forêts publiques en Centre-Val de Loire. - ©ONF

La forêt d’Orléans, plus grande forêt domaniale de France

La forêt d'Orléans est la plus connue du Centre-Val de Loire, et c'est surtout la plus grande forêt domaniale de France avec sur 35.000 hectares qui couvrent 43 communes. D'autres sont moins grandes mais tout aussi connues et reconnues, comme les forêts domaniales de Châteauroux dans l'Indre (5.300 hectares), celles de Chinon (12.000 hectares) et Loches (3.600 hectares) en Indre-et-Loire ou encore celle de Blois dans le Loir-et-Cher (2.700 hectares).

Les forêts du Centre-Val de Loire sont essentiellement constituées de chênes sessiles et pédonculés, à hauteur de 52% des peuplements. Les pins sylvestres, laricio et maritime arrivent loin derrière, avec 14% des arbres des forêts.

Le réchauffement climatique, enjeu majeur des années à venir

A ce jour, le Centre-Val de Loire est la première région productrice de chêne. Près de deux millions de mètre cube sont récoltés chaque année, dont 46% de chêne. Mais la forêt va devoir se réinventer notamment à cause du réchauffement climatique. Entre 2011 et 2021, la mortalité des arbres a augmenté de 68% en Centre-Val de Loire, soit 14 points de plus qu'au niveau national selon l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, après l'inventaire forestier réalisé jusqu'en 2021.

Certaines essences, comme le chêne pédonculé, n'arrivent pas à s'adapter aux épisodes de sécheresse et à la hausse des températures. Propriétaires et gestionnaires sont déjà incités à reboiser avec des essences plus adaptées au réchauffement, en plantant des chênes sessile et certaines essences résineuses.