La forêt d'Orléans n'est pas un terrain de moto cross rappelle l'ONF

Avec le retour possible des balades en forêt, à partir de ce samedi, l'Office National des Forêts met en garde les usagers : il y a des règles aussi à respecter dans les forêts. Depuis quelques mois déjà, l'ONF, épaulé par l'Office Français de la biodiversité et par la Police, fait la chasse aux rodéos sauvages en forêt d'Orléans. L'ONF explique que les plaintes d'usagers et de riverains sont nombreuses y compris depuis la fin octobre et le reconfinement

3 motards verbalisés en forêt d'Orléans

Lors d'une opération de contrôle menée dimanche 22 novembre, 3 conducteurs de motos ont ainsi été verbalisés en forêt d'Orléans. Ils étaient sur des chemins forestiers interdits aux 2 roues et en plus en plein confinement. Les agents de l'ONF rappellent que les rodéos nuisent à la biodiversité, ils dérangent la faune et détruisent de petits arbres. " On oublie vite que la pratique du hors-piste peut être nuisible" précise dans un communiqué de presse, Yves Baugin, responsable de l'ONF sur les massifs d'Ingrannes et de Lorris.

Quelques rappels de base pour la tranquillité des forêts

-Traversez les forêts publiques par les routes autorisées et ouverte au public (routes nationales, départementales, voies communales et chemins ruraux affectés à la circulation publique), en respectant les limitations de vitesse pour la sécurité de tous. Veillez à respecter les panneaux de signalisation.

-La circulation est réglementée dans les espaces protégés : parcs, réserves et forêts.Les chemins forestiers sont considérés ouverts (en l’absence de signalisation : panneaux, barrières) s’ils sont carrossables et régulièrement entretenus. Dans le cas contraire (chemin de terre déformé, encombré, non entretenu) la voie est considérée fermée donc interdite, même si elle reste accessible à un véhicule 4x4 ou quad par exemple. La présence d’une barrière, qu’elle soit ouverte ou fermée signifie « fermeture ! ».

- Ne vous garez pas sur les places de dépôts et à proximité de tas de bois car des professionnels de la filière bois peuvent venir à tout moment les charger et avoir besoin de ces espaces qui leurs sont dédiés ;

- Stationnez là où vous y êtes autorisés et invités à le faire. Des parkings existent en forêt, autant de points de départ intéressants pour de nombreuses promenades. Le stationnement devant une barrière forestière n’est pas autorisé et peut entrainer une contravention. Tout contrevenant sur les routes fermées (circulation et stationnement) s’expose à une amende (Art R 163-6 du Code Forestier, 135 euros).