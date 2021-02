La forêt de Bouconne à l'ouest de Toulouse bénéficie désormais d'une nouvelle classification. Elle devrait permettre de sanctuariser la forêt domaniale et ses près de 2000 hectares de bois, tout comme 15 autres sites de Haute-Garonne.

La forêt de Bouconne devient un Espace Naturel Sensible, près de 2000 hectares de bois protégés

C'est la plus grande forêt domaniale de Haute-Garonne, l'une des plus emblématiques aussi. Lieu privilégié de balades, mais aussi de chasse ou encore de cueillette des champignons, la forêt de Bouconne devient désormais un Espace Naturel Sensible au même titre que 15 autres sites de Haute-Garonne, dont la forêt de Buzet.

Plus de 2000 hectares préservés

L'accord signé entre le département de Haute-Garonne et l'Office National des Forêts protège donc près de 2000 hectares de forêt, soit plus des deux-tiers du nombre d'hectares classés en Espace Naturel Sensible dans le département.

Une manière de mieux protéger les espèces présentes dans la forêt, notamment 11 espèces de reptiles et amphibiens, 6 espèces de mammifères et 12 espèces d’oiseaux.

L'objectif de ce classement, c'est de protéger la nature tout en donnant à voir. Des chemins vont être balisés, on va accompagner des scolaires pour leur faire découvrir la nature, les éduquer à sa préservation et sa protection" - Jean-Michel Fabre, vice-président du conseil départemental de Haute-Garonne en charge de l'environnement.

"Sanctuariser" le domaine

Le Conseil Départemental de Haute-Garonne comme l'Office National des Forêts ont donc prévu de préserver au mieux les arbres déjà présents sur la forêt et leurs différentes essences. Les infrastructures d'accueil également devraient être repensées.

"Pendant des années, le parking de la Bordette a été dans un état déplorable" selon Camille Pouponneau, la présidente du syndicat mixte de la forêt de Bouconne et maire de Pibrac. "Aujourd'hui, le parking est à neuf et c'est aussi cela qui permettra de préserver la forêt, plutôt que de voir des véhicules se garer partout".