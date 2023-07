La forêt du Pignada de nouveau accessible aux promeneurs, trois ans après le feu de Chiberta

Il y a trois ans, l'incendie de Chiberta à Anglet brûlait plus 76 hectares de forêts. Aujourd'hui, après la plantation de plus de 45 000 arbres, le massif forestier renaît peu à peu de ces cendres, à tel point que les sentiers de la forêt du Pignada vont rouvrir à partir du 19 juillet. "Les reboisements qui ont été effectués prennent bien et on bénéficie d'une météo qui favorise la pousse des arbres qu'on a mis en place. Donc pour l'instant, tout se passe bien, l'environnement est très sain. Tous les indicateurs sont bons pour que cette forêt se renouvelle et nous redonne un environnement magnifique où tout le monde a envie de se promener" raconte Alexis Prudhomme, spécialiste incendie du secteur Pays basque de l'Office national des forêts (ONF).

Des pompiers en intervention pour éteindre les fumerolles dans la forêt du Pignada à Anglet ravagée par le feu en juillet 2020. © Radio France - Thibault Vincent

Avant un total reboisement de la forêt "il y aura une deuxième phase où on va compléter nos plantations en fonction des arbres qui ont pris ou pas. Ici, globalement, la forêt devrait revenir à la normale dans 20 ou 30 ans" ajoute-t-il. Pour le maire de la ville d'Anglet, Claude Olive, la réouverture des sentiers est une petite victoire. "On va redonner la possibilité aux gens de se réapproprier l'entièreté de la forêt du Pignada. On va pouvoir libérer tout cet espace à condition que les gens restent sur les chemins qui sont aujourd'hui tracés et qui sont guidés par du grillage. En tout cas, le 19 juillet, toute la partie qui était fermée et qui n'était pas accessible va le redevenir".

La vigilance reste de mise

La réouverture de la forêt du Pignada est donc actée, mais elle ne se fera pas dans n'importe quelles conditions. Une charte du promeneur est maintenant affichée à l'entrée des sites et pour la troisième année de suite, une brigade forestière composée de 3 binômes, surveille et sensibilise les randonneurs aux bons gestes à tenir en forêt.

Trois ans après l'incendie de Chiberta, la forêt pousse de nouveau. © Radio France - Adrien Michaud

Aussi, la mairie, après discussion avec l'ONF, se garde le droit de fermer à nouveau les sentiers aux promeneurs, si le risque d'incendie redevient trop élevé. "Neuf incendies sur dix sont provoqués par l'être humain. Donc si les indicateurs sont dans le rouge, nous fermerons l'accès au public" rappelle le maire Claude Olive.

Pour l'instant, pas besoin de s'inquiéter, "le taux d'humidité de la forêt du Pignada est au-dessus des 70%. Le risque d'incendie est pour le moment faible, mais nous ne devons pas baisser notre vigilance" conclut Alexis Prudhomme.