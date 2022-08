Sécheresse : dans la forêt du Salbert, près de Belfort, c’est l’automne au mois d’août

Il suffit de faire quelques pas dans la forêt du Salbert, près de Belfort, pour voir les conséquences des fortes chaleurs sur la biodiversité. Sylvie Vogel, enseignante en horticulture au lycée agricole de Valdoie pointe des plantes du doigt : "Regardez : leurs feuilles tombent. On a l'impression qu'elles pleurent".

A cause du manque de pluie, le fonctionnement du végétal se met au ralenti. "C'est comme nous les humains : avec la chaleur, on a du mal à travailler donc on essaye de se débrouiller pour mettre un peu moins à mal notre organisme", compare celle qui habite au pied de la forêt depuis plus de trente ans.

Les arbres sont obligés de sélectionner les feuilles qui sont en meilleure forme pour leur réserver le peu d'eau qu'ils ont

Des mûres, elle a toujours eu l'habitude d'en voir. Mais aujourd'hui, seules quelques-unes poussent dans les buissons : "il y en a très peu et elles sont toutes petites. Elles devraient être 1,5 fois plus grande". Elle ne s'étonne plus de voir, au sol, des feuilles mortes au mois d'août. "Les arbres sont obligés de sélectionner celles qui sont en meilleure forme pour leur réserver le peu d'eau qu'ils ont".

Sur le parcours sportif, 500m plus loin, la partie haute de la forêt se dessine, et ici, "c'est encore plus sec". Sur les troncs, les mousses sont particulièrement sèches.

Soumise aux fortes chaleurs, la forêt du Salbert, près de Belfort se met en mode économie Copier

Les cours d'eau habituels ont laissé place à des pierres et à des rochers. Sylvie Vogel désigne un ponton en bois, qui surmonte en temps normal un petit ruisseau. "Il n'y a plus une goutte d'eau depuis le mois de mai", affirme-t-elle . Selon elle, cette situation ne s'est produite que lors de la canicule de 2003. "Ça pose beaucoup de questions sur l'avenir de la forêt", s'inquiète l'horticultrice.

Diversifier et changer les cultures

Pour limiter les conséquences des sécheresses à venir, des solutions sont encore possibles : respecter les périodes de plantation, "à l'automne", mais surtout "diversifier les espèces pour éviter que toute la forêt meure, et essayer de trouver des plantes moins sensibles aux températures élevées".

Depuis qu'elle vit dans la région, Sylvie Vogel a déjà vu l'Office national des forêts planter de nouvelles espèces. Certains sapins des Vosges ont par exemple laissé place à des pins, habituellement plantés dans le sud de la France.

A cause du manque d'eau, les arbres perdent leurs feuilles. © Radio France - Emma Steven

Mais pour la spécialiste, ce qui compte le plus, c'est sensibiliser la jeune génération à la protection de l'environnement : "Les jeunes doivent prendre conscience que le végétal, c'est la vie". La spécialiste espère surtout que la pluie revienne rapidement et surtout qu'elle dure pendant plusieurs jours. Mais les prévisions météorologiques, elles, ne montrent aucun signe d'averse.

