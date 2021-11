La forêt ligérienne "est loin d'être une forêt cultivée et industrialisée" selon la présidente de Fibois 42

A l'occasion de la journée spéciale "France Bleu s'engage pour nos forêts", la présidente de Fibois 42, Aline Duverger, était l'invitée de France Bleu Saint-Etienne Loire ce mercredi matin. La forêt ligérienne représente un tiers du département, soit 31% du territoire.

Des exploitations encore très durables dans la Loire

Dans la Loire, "on est loin des forêts cultivées et industrialisées" assure Aline Duverger, présidente de Fibois 42, qui regroupe tout les acteurs de la filière bois dans le département. Le territoire regroupe au total 45.000 propriétaires forestiers, et "ils ont de très petites parcelles" ajoute Aline Duverger. Les exploitations ligériennes sont plutôt des exploitations de récolte et c'est très encadré, "on ne fait pas ce qu'on veut, ça passe par de nombreuses autorisations". Par ailleurs, il y a de plus en plus de coupes sanitaires effectuées dans nos forêts afin de lutter contre "des invasions de sales bestioles".

Développer l'exploitation des feuillus

Aujourd'hui, l'exploitation la plus facile est celle pour les résineux, car il y a des scieries qui sont organisées autour de cette essence, qui s'utilise beaucoup en charpente et dans les bois d'œuvre. En revanche, "la difficulté c'est pour les feuillus" précise la présidente de Fibois 42. "On a vraiment des problèmes d'exploitation des feuillus, en tout cas de vente du feuillu et cela par la perte de l'ameublement en France et par la perte de milieux industriels qui utilisent des feuillus. Aujourd'hui, il nous reste seulement la tonnellerie puisque vous savez qu'en France, on est un pays de de vignes. Mais il y a vraiment quelque chose à développer, pour effectivement exploiter mieux nos feuillus".