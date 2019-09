La forêt midi-pyrénéenne face à la sécheresse : les arbres souffrent mais ne meurent pas

Les sols français ont soif dit l'Office National des Forêts (ONF). Les forêts, elles aussi, font face à la sécheresse et les fortes chaleurs ont des conséquences non négligeables dans notre région, même si le territoire midi-pyrénéen est loin d'être le plus touché.