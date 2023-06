La France n'est pas encore prête à faire face aux aléas climatiques, d'après le Haut Conseil pour le Climat

La France n'est pas encore prête à faire face aux aléas climatiques et doit aller plus vite pour baisser ses émissions de CO2, d'après le HCC

La France doit aller plus loin et plus vite. Dans son rapport annuel consulté par franceinfo et France Inter, le Haut Conseil pour le Climat (HCC), la France n'est pas encore prête à faire face aux aléas et aux dérèglements climatiques. De plus, si les émissions de CO2 de la France ont continué de baisser en 2022 (-2,7%), cette baisse n'est pas assez rapide. Pour atteindre les objectifs climat fixés, il faut doubler le rythme annuel d'ici 2030, préconise le rapport. Pour rappel, le plan climat de l'UE prévoit une réduction de 55%, par rapport à 1990, des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

Canicules, sécheresses, incendies : la France n'est pas assez préparée

Le rapport souligne que l'année 2022, synonyme de canicules, de sécheresses et de feux de forêts, a mis en évidence le fait que le pays n'était pas suffisamment préparé. "L’année 2022 a été exceptionnellement chaude et sèche en France et a eu des impacts graves sur les personnes, les activités économiques, les infrastructures et les écosystèmes", précise le texte du Haut Conseil qui alerte : "Les dispositifs de prévention et de gestion de crises n'ont pas permis d'éviter toutes les conséquences des événements météorologiques et climatiques de 2022, malgré un engagement exceptionnel de moyens de gestion de crise".

Contactée par France Inter, Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le Climat, confirme que la France n'était pas préparée pour faire face. Elle pointe du doigt les "problèmes pour gérer l'eau", en précisant que "sept communes ont manqué d'eau pendant plusieurs jours". Concernant les feux, "il y a eu 72 000 hectares de brûlés, ça a dépassé les capacités de gestion des feux, on a dû demander de l'aide externe. On voit bien qu'on a été dépassés par les événements météorologiques et climatiques de 2022".

Malgré tout, les experts reconnaissent que "le cadre d'action des politiques publiques pour le climat se construit" mais déplorent le fait que "pour l’heure", il ne soit pas "accompagné d’une politique économique d’ampleur permettant de déclencher l’accélération nécessaire".

Rendre les secteurs plus résilients

Le rapport préconise d'anticiper et d'adapter tous les secteurs (agriculture, industries, bâtiment, énergie, transports, etc) pour les rendre plus résilients, car cela a des effets notamment sur les assurances, selon Corinne Le Quéré. En 2022, 8.000 communes ont fait des demandes de catastrophes naturelles pour des maisons fissurées par les sécheresses, pour un coût estimé à trois milliards d'euros pour les assureurs, un système insoutenable selon elle : "Il est probable que l'équilibre du système d'assurance en France - dans sa configuration actuelle - ne soit pas pérenne, compte tenu de l'accroissement de la sinistralité au fil des décennies".

Selon le rapport, "la réponse de la France au changement climatique doit [donc] monter en puissance, sur la base de son cadre d’action stratégique qui se construit". Plusieurs objectifs à cela : rendre la mise en œuvre [de ce cadre] "systématique", mais aussi "engager les moyens et les financements nécessaires, accompagner les plus vulnérables dans un esprit de transition juste", ou bien encore "soutenir la dynamique européenne et relancer la dynamique internationale en amont de la COP28".