La fréquentation touristique régulée cet été à Porquerolles

Autour de la table des discussions, la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le Parc national de Port-Cros, la compagnie TLV-TVM, en charge de la délégation de service public de transport entre le continent et Porquerolles, et les représentants des 12 compagnies maritimes qui assurent également les navettes maritimes. Tous avec un objectif commun : la préservation de ce joyau de la Méditerranée.

Une préservation qui passe désormais par la régulation de la fréquentation estivale. L'an passé, dans une période comprise entre fin juillet et fin août, les pics de passagers transportés ont avoisiné à plusieurs reprises les 12.000. Cet été, la jauge est fixée à 6.000 passagers par jour, toutes compagnies confondues.

C'est toujours le délicat équilibre entre l'attractivité touristique de Porquerolles et un tourisme durable. "Un joyau du département pour lequel la situation n'était plus tenable" pour Hubert Falco, le président de TPM. "Le navire amiral du Var" pour Jean-Pierre Giran, le maire de Hyères. La jauge a donc été fixée à 6.000 passagers par jour : 4.000 pour la compagnie TLV-TVM et 2.000 pour les autres bateliers au départ des communes hors TPM. Les îliens, les professionnels et les agents du service public restent néanmoins prioritaires et ne sont pas totalisés dans cette jauge.

Réservation plus que conseillée

Et pour faciliter ce transport, la réservation qui n'est pour l'instant pas obligatoire est plus que conseillée. Elle est déjà possible sur le site de la compagnie TLV-TVM .Trois créneaux sont mis en place entre le début de la matinée et la fin de matinée. Et les bateaux partiront aux heures prévues.

Un véritable gage de sérénité car cela permet également d'être certain d'avoir une place de stationnement à l'arrivée à la Tour Fondue. "Cela permet d'éviter les files d'attente à la Tour Fondue, à la billetterie et d'étaler aussi les frais pour l'été" commente Fabien Vincent, le directeur de TLV-TVM. La compagnie a par ailleurs prévu une navette plus tardive. Dernier départ de Porquerolles à 22h30. Les tarifs ont également été adaptés en fonction des saisons afin, là aussi, de réguler la fréquentation en proposant des tarifs attractifs hors saison.

Le nombre de passagers par jour est désormais limité à 6000 - Olivier Pastor (TPM)

Des contrôles renforcés

Mais le transport du continent vers Porquerolles se fait aussi de manière plus marginale par les NUC, les navires à utilisation commerciale. Les NUC sont en effet encadrés. Le bateau doit obtenir la certification NUC et le chef de bord doit avoir une qualification particulière. Or certains propriétaires de zodiac notamment ont tendance à ne pas jouer le jeu.

"Il y a des facilités qui sont prises par de nombreuses personnes qui font semblant de mener leur père, leur mère, leur oncle et tante, et qui en réalité font payer. Ils seront contrôlés à leur accès au port et des amendes importantes seront données" prévient Jean-Pierre Giran, le maire de Hyères qui doit prendre un arrêté dans les jours qui viennent visant à interdire l'accès aux plages de ces NUC.

Un consensus autour du joyau

Des années de discussion, mais face aux excès de l'an passé, provoquant le mécontentement général des touristes mais aussi des îliens, un consensus a été trouvé. "On aurait pu tripler les tarifs de transports, mais finalement seulement les riches auraient pu y aller. C'est anti-démocratique. Avec cette jauge, nous faisons un pas important. C'est un acte éthique et courageux" se réjouit Jean-Pierre Giran

Un accord qui va permettre à la faune et à la flore d'être préservée. "D'année en année, on voyait ces pics augmenter avec une insatisfaction des visiteurs et des impacts sur l'environnement. Cette signature aujourd'hui, c'est un accord historique car en France, c'est la première fois qu'on régule un accès dans des espaces protégés au sens large" se félicite Marc Duncombe, le directeur du Parc national de Port-Cros, évoquant un accord qui fait des envieux, notamment du côté des îles du Ponant.

À terme, dans deux ans, c'est aussi la présence des bateaux de plaisance qui sera également régulée avec des zones de mouillage dédiées. Une expérimentation a commencé en ce sens à Port-Cros. En plein été, plus de 2.000 bateaux peuvent jeter leur ancre par jour autour de Porquerolles, contribuant aussi à la destruction des herbiers de posidonie.