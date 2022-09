"La Fresque du climat", un jeu pour comprendre les mécanismes du changement climatique

L'association La Fresque du climat a pour ambition de former un maximum de personnes au changement climatique. Les référents locaux, dont Benoit Marienval dans l'Yonne, proposent des ateliers ludiques basé sur un jeu de cartes. Des agents et élus de la ville de Joigny y ont participé.

Le question climatique est devenu un sujet central. Après un été marqué par de fortes vagues de chaleurs, une sécheresse historique ou encore des incendies, sept Français sur dix craignent d'être personnellement touchés, selon un sondage Odoxa pour France Bleu. "On peut encore agir mais il faut comprendre les mécanismes du changement climatique", réagit Benoît Marienval, membre du conseil d'administration et référent de l'association La Fresque du climat dans le département de l'Yonne.

Comprendre le problème pour y apporter des solutions

Il note que les causes et les conséquences du dérèglement du climat sont encore mal comprises par une grande partie de la population. Cédric Ringenbach, président fondateur de l'association, a développé un jeu de cartes basé sur les rapports du Giec,le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Ce support pédagogique a été traduit dans 40 langues différentes.

Ce jeu collaboratif dure trois heures. Ensemble, les participants doivent reconstituer une fresque du climat. Benoît Marienval s'empare de la carte transports. "C'est effectivement une des causes du dérèglement climatique puisque les transports aujourd'hui sont dépendants de l'industrie du pétrole en très grande majorité. Le pétrole, lorsqu'on le brûle, émet du CO2 dans l'atmosphère, etc. Je ne vais pas tout dévoiler mais avançant dans le jeu, on va arriver sur des cartes moins sympathiques : crues, incendies, canicules extrêmes, réfugiés climatiques ..."

L'association La Fresque du climat part du principe que l'on apprend mieux en jouant. "Les participants sont vraiment acteurs du jeu, ils doivent trouver la solution, ils tombent dans certains pièges, qu'ils confrontent leurs connaissances avec celles des autres. Lors d'une conférence par exemple, on écoute mais on retient sans doute un peu moins les informations". Puis, pendant une heure trente les participants sont invités à échanger "sans jugement et sans culpabilisation", tient à préciser Benoit Marienval. Selon lui, "il y a de vrais déclics".

Des ateliers Fresque du climat à Joigny

En mars dernier, Benoît Marienval a animé un atelier à l'Hôtel de ville de Joigny (Yonne). "Il y avait une cinquantaine de participants", des habitants, des élus et des agents de la ville. Frédérique Colas, première adjointe au maire en charge de la transition environnementale est convaincue. "On a beaucoup appris. Cet atelier m'a permis de casser des préjugés, des idées toutes faites. Il n'y pas de jugement". La municipalité compte bien renouveler l'expérience, notamment dans les écoles.

Les élus ne sont pas assez formés aux enjeux climatiques

Benoit Marienval indique que La Fresque du climat est disponible pour accompagner les élus. "Ils ne sont pas assez formés aux enjeux climatiques. Cela fait peu de temps que les problématiques liées à l'environnement sont au cœur des programmes pédagogiques des grandes écoles par exemple". Frédérique Colas partage cet avis. "C'est un enjeu crucial. On a évidemment le droit de ne pas avoir le même avis mais il faut que l'on puisse avoir une vision sur ce qui se passe, sur les différents points que nous devons travailler". La Fresque du climat propose des ateliers au grand public, l'association intervient aussi dans les entreprises.