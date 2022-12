La fuite à la raffinerie TotalEnergies de Donges "est stoppée"

Une raffinerie en mode gestion de crise depuis six jours maintenant. Incident "rarissime" que cette fuite d'essence dans une des immenses cuves de stockage indique-t-on à la raffinerie de Donges. TotalEnergies assure ce midi que son plan d'opération interne a fonctionné.

La fuite est stoppée, le bac vidé

D'abord aucun produit ne s'est propagé à l'extérieur. Il y a eu ensuite la vidange de la cuve de stockage, deux bateaux remplis d'essence. Enfin ce qui a visiblement bien fonctionné se félicite la direction, c'est la mise en place d'un tapis isolant, une sorte de mousse, qui a permis de colmater la fuite et de limiter les risques d'incendie et mêmes les odeurs. "Très fortes jusqu'à samedi, comme si on avait le nez sur le réservoir de la pompe à essence. C'est vrai que l'odeur se dissipe mais elle est toujours là" dénonce une riveraine.

"Les opérations sur le site pour traiter l’incident se poursuivent par les équipes de la raffinerie, épaulées par les sapeurs-pompiers et sous le contrôle de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)" explique la préfecture dans son dernier communiqué. Le bac à l’origine de la fuite a été vidé, "la fuite a donc été stoppée", il s'agit à présent de récupérer le produit présent dans la cuvette de rétention à l'aide de trois lignes de pompage.

"Toutes nos excuses aux riverains pour la gêne occasionnée" le directeur du site

Des mesures sur la qualité de l'air ont été réalisées et expertisées par l’Agence Régionale de Santé, la DREAL, les pompiers et Air Pays de la Loire. Elles vont se poursuivre mais à ce jour, indiquent encore les services de l'État, "les valeurs restent bien en deçà des seuils de référence sanitaire. Les prélèvements de benzène notamment n’ont pas relevé de données préoccupantes". D'autres analyses sont attendues et Air Pays de Loire doit faire un rapport complet d'ici la semaine prochaine. Le directeur du site, Benoît Decouvelaere sur France Bleu Loire Océan "présente ses excuses aux riverains pour la gêne occasionnée et assure que tout est sous contrôle, et que les mesures de l'eau et de l'air vont se poursuivre".

"Il faut une information des riverains en temps réel et davantage de capteurs" Association ADZRP

L'association de riverains, l'ADZRP, reste malgré tout très méfiante. "Il y a un vrai risque de pollution des sols avec une cuve de rétention qui n'est pas étanche, une pollution de l'air aussi avec de la mousse polyperfulorée, polluante et volatile sans parler de l'odeur. Les premiers résultats sont certes rassurants, mais nous n'avons aucune précision". L'ADRZP réclame une meilleure information en temps réel pour les habitants, avec un système de SMS, "croire que l'on va céder à la panique dès qu'il y aura un incident, c'est nous infantiliser. Nous vivons aux pieds d'un site Seveso haut, nous savons comment réagir. La moindre des choses, c'est de nous informer". L'association réclame plus que jamais une station dans le centre-ville de Donges pour mesurer en continu les polluants émis par la raffinerie.