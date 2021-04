La future antenne 4G d'Escoussans en Gironde crée la discorde dans le village

Personne n'en veut, mais elle est nécessaire. C'est ainsi que la municipalité d'Escoussans, et ses 300 habitants, résument la situation. Ce village situé à cinq kilomètres de Cadillac, est catégorisé comme zone blanche depuis janvier 2018, lorsque le gouvernement souhaitait généraliser la 4G en France. Le 27 mai 2020, la mairie passe un accord avec l'opérateur SFR pour implanter un pylône dans la commune. Plusieurs parcelles ont été étudiées, comme celles de Soulignac, Bastian et Liron. C'est dans ce dernier lieu-dit que l'installation est privilégiée. En réaction, les habitants de Liron haussent le ton, comme Patrick Bertolozzi, qui a créé l'association des riverains de Liron. Le président de ce collectif peine à comprendre la décision : "Chez moi je capte la 4G. On a rien demandé à Liron, et on doit en subir les conséquences. Ça dégrade le paysage et nos maisons perdront 20% de leur valeur immobilière".

Pour la mairie, c'est à cet endroit que la couverture de la commune sera optimale : "Les habitants de Laubès n'ont absolument pas de réseau. Ce lieu-dit est à l'extrémité d'Escoussans. " rétorque Catherine Bertin, la maire du village. Selon elle, le fait que la région soit vallonnée est une autre contrainte, l'obligeant à trouver l'endroit idéal pour toute la commune "Je comprends bien l'idée que cela perturbe le panorama, mais je rappelle aussi que la décision n'est pas définitive" souligne l'élue. En attendant, l'association des riverains de Liron a lancé une pétition en ligne, et a envoyé une lettre au ministère de la transition écologique. La mairie attend une simulation de SFR pour mieux imaginer à quoi ressemblera le pylône dans le paysage d'Escoussans. L'opérateur a un an pour installer l'antenne.