La future marque canal du Midi va permettre "de mieux faire connaître et de mieux valoriser l'ouvrage"

Evelyne Sanchis, chef du service patrimoine et culture au sein des Voies Navigables de France (VNF)dans le sud-ouest, et responsable de la marque canal du Midi.

Une marque pour promouvoir le canal du Midi, c'est pour bientôt. "Elle va permettre de préserver le canal, de le transmettre aux générations futures, mais aussi à le faire connaître" explique Evelyne Sanchis, responsable de ce projet au sein des Voies Navigables de France (VNF) qui était l'invité de la matinale France Bleu Occitanie

Lancement le 8 juillet

L’État, propriétaire du canal et son gestionnaire, les Voies navigables de France (VNF), la région Occitanie ainsi que les quatre départements traversés ont donc l'ambition de créer une marque d'ici l'été prochain. Si le logo est toujours en cours d'élaboration, l'esprit du projet est lui déjà bien arrêté.

"À certains endroits, le canal du Midi est un peu sous-utilisé."

L'idée, "c'est de mieux faire connaître et de valoriser" cette voie navigable conçue au XVIIe siècle et qui permet de relier la Garonne et la mer Méditerranée. "On a monté un plan de gestion qui fixe des objectifs à mener comme la restauration et la modernisation des écluses, des ports, mais aussi la replantation des platanes confrontés à la problématique du chancre coloré" poursuit Evelyne Sanchis.

Avant d'aboutir à ce projet de marque, VNF a réalisé "une étude exploratoire associant riverains, touristes et acteurs locaux et qui conclut qu'à certains endroits le canal du Midi est un peu sous-utilisé et qu'on peut mieux faire" en terme de fréquentation.

Est-ce que des producteurs, des artisans et plus généralement des entreprises pourront utiliser la marque canal du Midi ? À cette question, Evelyne Sanchis répond "qu'évidemment des produits dérivés peuvent être envisagés avec l'objectif de récolter des gains pour financer des chantiers de restaurations du canal du Midi".