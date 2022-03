La gestion de l'eau et ses enjeux au cœur des ambitions de l'Université de Nîmes

Benoît Roig président de l'Université de Nîmes invité de France Bleu Gard Lozère à l'occasion de la journée mondiale de l'eau.

Depuis 1993, le 22 mars est la journée mondiale de l’eau

Initiée par l’ONU pour sensibiliser le public aux questions sociales et scientifiques autour de l’eau, elle soutient la réalisation d’un des objectifs de développement durable de l’organisation : l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement d’ici 2030. Cette année, les eaux souterraines ont été retenues comme thématiques. Invisibles à nos yeux, ces eaux ont une influence visible partout. Elles constituent la quasi-totalité des réserves d’eau douce de la planète, et fournissent une grande partie de l’eau que nous utilisons pour la consommation, l’assainissement, la production alimentaire et les processus industriels, en plus de jouer un rôle indispensable dans le bon fonctionnement des écosystèmes.

L’Université de Nîmes est particulièrement investie sur les enjeux liés à l'eau

L'eau est au cœur du travail de plusieurs chercheurs de la jeune université nîmoise. L'équipe de recherche CHROME, par exemple, travaille sur les risques chroniques émergents et mène des projets, qui portent sur l’étude du fonctionnement des nappes d’eau et sur l'influence des polluants sur la qualité des eaux souterraines.

Rendez sur la web-tv d'U-Nîmes

Le mardi 22 mars à 17h15, retrouvez l'Université de Nîmes sur sa chaîne Twitch UNIMES_WEBTV pour un live en compagnie de Corinne Le Gal La Salle, professeur en hydrogéochimie, Somar Khaska, maître de conférences en géochimie isotopique, et Antoine Bonnière, doctorant en hydrogéochimie, qui portera sur les eaux souterraines.