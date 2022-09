La Gironde à nouveau placée en alerte maximale pour risque de baïnes

La Gironde, ainsi que les Landes, la Charente-Maritime et les Pyrénées-Atlantiques, sont placées en risque maximal aux baïnes mardi et mercredi. La préfecture appelle les baigneurs à éviter les zones non surveillées.

L'été n'est pas fini, et avec lui les risques de la baignade dans l'océan. La préfecture de la Gironde annonce un risque maximal de baïnes sur le littoral ces mardi 6 et mercredi 7 septembre. Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Charente-Maritime sont aussi placées en alerte. "Les plages de Nouvelle-Aquitaine sont marquées par des courants marins qui peuvent être dangereux", explique la préfecture. "Ces courants sont particulièrement forts et pourraient facilement vous entrainer vers le large. En cas d'absence de zone surveillée, évitez de vous baigner." Les services de l'État ont d'ailleurs mis en ligne une carte des plages surveillées.

La préfecture conseille de :

surveiller vos enfants en permanence, rester toujours avec eux quand ils jouent au bord de l’eau ou lorsqu’ils sont dans l’eau

tenir compte de votre forme physique : ne pas se baigner si l’on ressent un trouble physique (fatigue, problèmes de santé, frissons) et ne pas surestimer votre niveau de natation

un baigneur attentif est un baigneur en sécurité : prévenir un proche avant de se baigner, respecter les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade, ne pas s’exposer longtemps au soleil et rentrer dans l’eau progressivement, ne pas boire d’alcool avant la baignade, etc

en cas d'urgence appeler le 112 (gratuit depuis un poste fixe ou mobile)

L'alerte maximale aux baïnes avait été déclenchée plusieurs fois cet été.