La Gironde placée en vigilance orange aux crues

La Gironde est placée ce dimanche en vigilance orange pour risque de crues par Météo France. Le département rejoint ainsi les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, au moins jusqu'à lundi matin.

Météo France place ce 13 décembre la Gironde en vigilance orange pour risque de crues, au moins jusqu'au matin du 14 décembre. Le département rejoint ainsi les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Cette alerte concerne en particulier la confluence entre la Dordogne et la Garonne. Des "débordements maritimes" importants sont attendus dans le secteur de Bordeaux et de Libourne, rapporte la préfecture.

Les communes qui risquent d'être touchées par les crues sont donc Bayon-sur-Gironde, Ambès, Bassens, Libourne et Bordeaux selon Vigicrues. La préfecture de la Gironde recommande d'être prudent à proximité des cours d'eau et de ne pas s'aventurer sur une voie inondée.