La Gironde se dote de nouveaux équipements aériens pour mieux faire face aux incendies

De nouveaux équipements pour agir plus rapidement et efficacement contre les incendies de forêt. Les annonces du gouvernement le 11 avril dernier promettaient le renforcement des moyens aériens de sécurité civile pour lutter plus efficacement contre les feux de forêt, dans le Sud-Ouest notamment. La Gironde possède désormais quatre avions Air Tractor, un DASH et un hélicoptère à proximité. Les nouveaux engins étaient en répétition générale ce vendredi à St-Aubin-de-Médoc dans une opération qui a mobilisé près de 60 sapeurs-pompiers.

L'hélicoptère peut larguer 4 000 litres d'eau au-dessus des forêts de pin. © Radio France - Lisa Wolfhugel

L'objectif pour les pompiers est de "coordonner les forces", afin d'agir via les voies aériennes tout en étant présents au sol pour maîtriser plus rapidement les incendies. Chaque équipement a son rôle. Les Air Tractor sont des avions qui volent bas et peuvent larguer jusqu'à 1.000 Litres d'eau de façon assez précise, explique le Capitaine Matthieu Jomain : "Ce sont des appareils très légers et mobiles. Leur vocation et de frapper sur tous les feux naissants". L'hélicoptère, stationné à Jonzac en Charente-Maritime, peut larguer 4.000 litres d'eau au-dessus des forêts de pins afin de maîtriser les incendies. Au sol, les camions forment une ligne d'appuis "comme une grande muraille" afin de permettre aux pompiers d'utiliser les lances pour éviter la propagation du feu. D'autres engins peuvent pénétrer dans la forêt pour aller au plus près du feu et l'éteindre avant qu'il ne prenne de l'ampleur.

"Un retour d'expérience qui a été utile"

Le président du département de la Gironde, Jean-Luc Gleyze, s’est dit "rassuré" à la suite de cette démonstration : "C'est presque un moment émouvant que de voir ces avions ici en Gironde, après tout ce que nous avons vécu l'an passé. Il y a eu un retour d’expérience qui a été utile, nous avons désormais des perspectives de déploiements qui sont plus conséquentes".

L'an dernier, en Gironde, les incendies avaient détruit 32.000 hectares de forêt. 40% de la flotte terrestre des pompiers avait été "sérieusement abimée". En plus des nouveaux moyens aériens désormais disponibles, le SDIS 33 (service départemental d'incendies et de secours de Gironde) a été renforcé avec dix camions citernes supplémentaires, à hauteur de 320.000 euros l'unité, financés par le département. Pour la prévention des feux de forêt, les équipements de surveillance ont aussi été renforcés. En plus des 21 tours de guets présentes en Gironde, les pompiers ont acquis des drones et possèdent huit sites de vidéosurveillance en continu.

L'objectif des pompiers est de coordonner les forces terrestres et aériennes pour maîtriser plus efficacement les feux de forêts. © Radio France - Lisa Wolfhugel

Les nouveaux équipements vont faciliter les interventions des pompiers, mais pas seulement. La défense des forêts contre les incendies, ainsi que l'office national des forêts, travaillent dans l'aménagement des forêts pour faciliter les interventions des pompiers, et les guident dans leur lutte contre les incendies. "Tous les nouveaux moyens des pompiers vont nous aider à pouvoir anticiper un maximum les mouvements de feu pour pouvoir les attaquer au bon endroit", explique le responsable de l'ONF François Korysko. Les deux structures ont aussi acquis de nouveaux pick-up avec des cuves d'eau afin d'annihiler les débuts de prise de feux dans certaines zones.