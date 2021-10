La Gravona surveillée de près

Entrée en Crue en 2019, avec des conséquences désastreuses pour la piste d'aéroport, et plusieurs entreprises qui avaient été inondées, la Gravona est particulièrement surveillée. Désormais, un tronçon entier du cours d’eau, de l'aval de Bucugnà jusqu'à Sarrula, sera surveillé H24 et concerné par les systèmes d'alerte, "Vigicrues".

Un système d’information en temps réel

La Gravona en crue / décembre 2019 © Maxppp - Pierre-Antoine Fournil / Corse-Matin

« Vigicrues » permet, pratiquement en temps réel de faire remonter des informations les plus précises et donc d'adapter les comportements. La Gravona surveillée également dans l'évolution de son débit depuis le mois de septembre. Un point de mesure existe sur la Gravona depuis les années 1990, un deuxième est en cours d'aménagement, pour mesurer le débit de la rivière mais depuis septembre, Vigicrues peut évaluer un tronçon entier en temps réel, entre l'aval de Bucugnà et Sarrula-Carcupinu. Raphaël Ribeyre de l'unité hydrométrique de la DREAL : « C'est le tronçon de vigilance qui permet justement d'avoir une information plus précise ainsi que d'adopter les bons comportements par rapport à la couleur qui est affichée sur le site internet. »

Du niveau vert, sans danger, au niveau rouge, celui du risque de crue majeure, Vigicrues.gouv.fr fonctionne aussi grâce à Météo France, et ses moyens sont très précis. Patrick Rebillout : « Le meilleur de la mesure pluviométrique, avec _des stations automatiques, des pluviomètres et le meilleur du radar_, ces deux systèmes s’autocorrigent et on fournit comme ça une image très précise sur l'ensemble du territoire de la Corse-du-Sud par exemple. »

Pouvoir mieux anticiper

Les communautés de communes sont pour leur part chargées d'informer leurs administrés. A l'échelle communale, Franck Foulon, adjoint au maire de Carbuccia, espère également pouvoir anticiper l'usure des ponts : « La surveillance du pont de Carbuccia, parce que si on est coupé à ce pont là on est obligé de passer par Ucciani, il y a un autre pont. _Ce sont les ponts qui sont sur la Gravona qu'il faudrait vérifier je pense, la solidité, parce que bon ils sont vieux._.. »

Les événements les plus craints sont bien sûr les précipitations méditerranéennes intenses, similaires à l'épisode du 4 octobre dernier. Elles peuvent aller jusqu'à 150L d'eau au M², soit la moitié de ce que peut contenir le barrage de Todda.

Retrouvez toutes les informations sur ce cours d'eau et sur les autres fleuves et rivières de Corse sur Vigicrues.