La grêle surprend les habitants de l'agglomération de Metz

Un orage assez violent s'est abattu mercredi entre 21 heures et 22 heures sur l'agglomération messine au terme d'une nouvelle journée particulièrement chaude. La grêle s'est invitée par endroits. On l'a notamment vu au Sablon, à la frontière entre Metz et Montigny-Lès-Metz comme le montre la vidéo, les images ont été filmées par un auditeur de France Bleu Lorraine, Jean Ruffier. Malgré plusieurs sorties, les pompiers n'ont pas constaté de gros dégâts.

