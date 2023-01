La grippe aviaire confirmée à Hagondange et Pont-à-Mousson, le préfet de la Moselle prend des arrêtés

Après Hagondange, c'est à Pont-à-Mousson que la grippe aviaire a été détectée cette semaine, sur des mouettes rieuses. C'est ce que précise la préfecture de Moselle ce samedi dans un communiqué. Le préfet a donc pris un deuxième arrêté, pour éviter que cette maladie ne s'étende dans le secteur, notamment dans les élevages.

Comme pour Hagondange, une zone de contrôle temporaire de 20 km autour de Pont-à-Mousson a été établie, pour une durée de . 48 communes de Moselle (voir la liste) sont concernées par "des mesures de biosécurité renforcée", écrit la préfecture.

Ne pas s'approcher des oiseaux sauvages

Dans cette zone, "les oiseaux doivent être protégés de tout contact avec la faune sauvage", précise encore la préfecture de la Moselle. En cas de mortalité, des analyses de laboratoire doivent être effectuées et "l’utilisation d’appelants de gibier d’eau est réglementée".

La préfecture rappelle aussi qu'"il est interdit, en tout temps et en tous lieux, de ramasser des oiseaux sauvages vivants ou morts et de les transporter". Vous ne devez pas non plus vous approcher ou nourrir les oiseaux sauvages.

Le préfet de la Moselle avait déjà publié un arrêté similaire en fin de semaine pour le secteur d'Hagondange, avec 146 communes (voir la liste) concernées par ces mêmes mesures de protection.