La grippe aviaire de retour dans les Ardennes

Les Ardennes étaient restées épargnées par la grippe aviaire depuis plus d'un an . Elle fait son retour à travers les mouettes et les cygnes. Plusieurs cadavres ont été retrouvés ces derniers jours à Sedan, aux Ayvelles, à Douzy, à Bairon et ses environs, à Nouvion sur Meuse et à Sommauthe. Les analyses effectuées confirme la présence de la grippe aviaire.

Une variante de l'influenza aviaire semble toucher plus particulièrement mouettes et goëlands. Plusieurs foyers ont été détectés en Bretagne, en région parisienne, dans le Loiret, en Ardèche.

Des mesures de protection dans les élevages

Dans le courant de la journée de ce vendredi 3 février, le préfet des Ardennes doit signer un arrêté imposant des mesures à mettre en oeuvre dans les élevages de volaille pour éviter une contamination. Il prévoit notamment la mise à l'abri des oiseaux, leur surveillance renforcée avec analyse en laboratoire.

Dans les zones concernées, il est demandé au grand public de ne pas s'approcher des oiseaux sauvages ni de les nourrir et d'éviter de fréquenter les étangs, mares, rivières et autres zones humides.