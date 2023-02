La grue cendrée symbole des Landes et acteur du tourisme hors-saison

Elles sont de plus en plus nombreuses tous les ans. Les grues cendrées s'arrêtent chaque hiver dans les Landes de Gascogne, et désormais jusqu'en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques. La charte Grus Gascogna qui permet de fédérer les acteurs locaux autour de l'animal (LPO, chasseurs, département, chambre d'agriculture ou encore parc naturel régional des Landes de Gascogne) vient d'ailleurs d'être signée par de nouveaux acteurs de ces départements limitrophes. Objectif : toujours mieux compter, observer et sensibiliser à l'oiseau mais aussi développer l'éco-tourisme autour de cet animal.

Un oiseau que l'on ne peut pas rater

Avec son plumage gris, son chant de "trompette" et ses grandes pattes difficile de manquer la grue cendrée. Son arrivée à la mi-octobre annonce l'hiver , son départ à la mi-mars est signe de l'arrivée du printemps. L'oiseau migrateur est un emblème des Landes. "C'est un oiseau qu'on ne peut pas rater, qui est vraiment un marqueur du territoire comme la Bernache sur le bassin d'Arcachon. Quand on les voit, on se dit : ça y est je suis arrivé dans les Landes" souligne Olivier Le Gall, président de la LPO Aquitaine. "On peut faire venir des gens de loin pour profiter justement de cet oiseau et quand ils sont sur place, on leur parle de la gastronomie, des paysages."

Un éco-tourisme vital hors-saison

En effet, l'animal génère autour de lui un éco-tourisme, "l'hiver, la présence de la grue permet d'apporter quelque chose autour de l'organisation d'animations, de visites, de découverte de l'espèce et un partenariat avec les hébergeurs" précise Denis Lanusse, le vice-président du parc naturel régional des Landes de Gascogne. C'est un tourisme d'autant plus important qu'il intervient en hors-saison. "Dans le sud du département c'est un élément qui peut venir en complément d'autres attraits notamment au niveau paysager les bords de l'Adour. Mais sur le secteur forestier, dans les Hautes Landes ça fait partie des rares éléments qui puissent attirer en effet le touriste" détaille ce dernier.

"Finalement la saison morte devient une belle saison touristique"

"C'était la cerise sur la gâteau" expliquent Bertrand et Emmanuelle Piel, propriétaires d'un gite à Morcenx-la-nouvelle. Ils sont tombés sous le charme du lieu, et encore plus lorsqu'ils ont découvert le lac d'Arjuzanx tout proche et les milliers de grues venant chaque hiver. "Finalement, la saison morte devient une belle saison touristique" reconnaît Bertrand Piel. La semaine passée, par exemple, le couple a reçu dans son gîte un groupe de trente randonneurs venus voir l'oiseau migrateur. Ils ont mis en place des activités dédiées. "L'activité qui marche le mieux c'est la plus simple : la marche, avec des batons. On fait le tour du lac et dans ce parcours il y a un observatoire où l'on s'arrête" raconte Bertrand Piel qui a également noué un partenariat avec un loueur de VTT électrique pour proposer un parcours plus vaste encore avec plusieurs points d'observation.

À la mi-janvier, lors du dernier comptage, plus de 63.000 grues étaient présentes dans les Landes. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Durant l'hiver, le couple propose aussi des séjours en week-end entièrement dédiés à la grue cendrée. On s'y repose, on médite, on pratique le yoga et forcément ... on observe l'oiseau. "On peut les observer depuis chez nous dans le ciel, dans les champs de gagnage juste à côté à Villenave ou à Solférino et on peut aller dans la réserve avec les guides naturalistes, monter en haut de la tour et les observer au plus près avec des jumelles" détaille de son côté Emmanuelle Piel.

Chaque année selon la LPO Aquitaine quelques 80.000 grues passent par les Landes de Gascogne. Certains restent chez nous tout l'hiver, d'autres font une simple halte de quelques jours avant d'aller en Espagne. À la mi-janvier 2023, lors du dernier comptage collectif, plus de 63.000 grues se trouvaient chez nous dans les Landes.