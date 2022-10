"La guerre de l'eau va bientôt commencer" : les militants anti-bassines lancent un ultimatum à Sainte-Soline

Devant les grilles, le ton monte dimanche 2 octobre lorsque les gendarmes des Deux-Sèvres interdisent l'entrée du chantier aux militants. D'autres ont réussi à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte de la future bassine de Sainte-Soline. Julien le Guet, porte-parole du collectif Bassines Non Merci! prévient : "La guerre de l'eau commencera dans une semaine si les pelleteuses arrivent sur le chantier, c'est un ultimatum que nous lançons à l'Etat. Nous voulons un moratoire et l'arrêt du chantier", explique-t-il avant d'appeler à la dispersion.

Durcissement du mouvement anti-bassine

Les militants préviennent, ils rendront publics tous les noms des irrigants qui vont utiliser cette retenue d'eau en plus d'un nouveau Printemps Maraîchin à la fin du mois, les 29 et 30 octobre prochains, à Sainte-Soline.

Julien le Guet, porte-parole du collectif Bassines Non Merci!, annonce un ultimatum à l'Etat, si les travaux de la bassine commencent. © Radio France - Sarah D'hers

Un pique-nique pacifique sous haute-surveillance

Ils n'ont même pas eu le temps de commencer les grillades qu'ils se sont fait déloger. Plusieurs escadrons et une soixantaine de gendarmes les encerclent et font usage de la force. Une dizaine de minutes plus tard, les militants se retrouvent à l'extérieur du chantier, parfois violemment. "C'est démesuré", martèlent-ils. "C'est une réunion pacifique", ajoute Jean-Claude, l'un des membres de Bassines Non Merci.

Tous protestent contre cet accaparement de l'eau dans le sud des Deux-Sèvres, ne profitant qu'à une poignée d'irrigants et à l'agriculture intensive. "Après la sécheresse de cet été, le gouvernement devrait ouvrir les yeux, stocker de l'eau c'est intolérable", souligne Jean-Jacques, désespéré de voir cette friche devenir une nouvelle bassine. Elle s'étendra sur 16 hectares, contiendra 720 mille mètres cubes, l'équivalent de 360 piscines olympiques.