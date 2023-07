Savoie : la hausse de la fréquentation au lac du Bourget impacte les roselières

Toujours plus de monde sur le lac du Bourget en été. Si cela continue, cette fréquentation pourrait bien impacter les roselières. C'est ce qui ressort notamment de la dernière étude de fréquentation du lac , menée par les services de l'Etat. Chaque année, la Direction Départementale des Territoires de Savoie (DDT) fait un état des lieux de la fréquentation sur le lac du Bourget. Les agents comptabilisent, sur une journée, en été, le nombre de bateaux et de baigneurs.

ⓘ Publicité

200 embarcations en plus par jour

Cette fréquentation est en hausse : à l'été 2021 (dernière année de référence, chiffre rendu public en 2023), on a relevé plus de 200 embarcations supplémentaires en moyenne, par jour, sur le lac, par rapport à l'été 2019 (796 en 2021 contre 548 en 2019). C'est aussi le cas pour les baigneurs où la fréquentation en août, a augmenté de 50% en deux ans. L'étude n'a pas été réalisé en 2020 à cause de l'épidémie de covid-19.

Un impact sur les roselières

Une partie de l'étude porte sur les impacts possibles sur l'environnement du lac, et en particulier sur les roselières (une zone en bordure de lac avec des roseaux). La plupart des roselières sont déjà délimitées par des piquets pour empêcher les bateaux d'entrer dans la zone. Mais certaines embarcations s'approchent quand même trop près et abîment les végétaux avec les vagues. Le bruit des moteurs peut aussi perturber la faune du lac. "Un oiseau en train de couver peut très bien abandonner ses œufs par peur, ils seront ensuite dévorés par un goéland ou d'autre prédateurs" précise André Miquet, responsable biodiversité et territoire au Conservatoire des espaces naturels en Savoie (CEN).

Face à ce constat, les services de l'Etat réfléchissent déjà à plusieurs solutions qui pourraient passer par une évolution de la réglementation. "Il pourrait y avoir certaines restrictions en fonction des secteurs, mais aussi des limitations de vitesse pour les véhicules motorisés" indique Laurence Thivel, responsable de la section environnement, eau et forêt à la DDT.

D'autres études en cours

Rien d'arrêté pour l'instant. D'autres études sont en cours, notamment une étude plus globale, menée par l'agglomération Grand Lac et dont les résultats sont attendus à l'horizon 2030. "Aujourd'hui, si on doit tirer des enseignements pour réguler l'utilisation du lac, ce sera au vu de l'ensemble des éléments et pas seulement au vu de cette étude de fréquentation", explique Laurence Thivel. Sans attendre ce délai, le conservatoire des espaces naturels de Savoie envisage dès maintenant de multiplier les actions de sensibilisation auprès des usagers du lac.

"N'attendons pas que cela devienne ingérable"

Autre enseignement de cette étude : le nord du lac, jusqu'ici épargné par la hausse de la fréquentation, est à son tour concerné. "On remarque de plus en plus de fréquentation en ski nautique et d'amarrages, c'est en train de se développer au nord" constate André Miquet.

loading

Le problème, c'est qu'au nord du lac, les deux roselières de Chindrieux et Conjux, ne sont pas protégées par des piquets. Le responsable biodiversité et territoire du CEN appelle donc les autorités à "piqueter" ces zones humides pour mieux les protéger, en y installant des piquets. "Aujourd'hui, il faut prendre les devants (...) n'attendons pas que cela devienne ingérable pour poser des garde-fous". En plus d'installer des piquets, il faudrait selon lui mieux sensibiliser la population et réguler la vitesse des embarcations aux alentours des roselières.