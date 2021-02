Le niveau de vigilance à la pollution de l’air est rouge en Haute-Loire et dans la Loire ce vendredi 26 février. C'est la conséquence des poussières désertiques du Sahara qui touche l'ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. En Haute-Loire, le préfet a pris des mesures.

La Haute-Loire et la Loire en vigilance rouge pollution à cause des poussières du sable du Sahara

La Haute-Loire et la Loire sont en vigilance rouge pollution ce vendredi 26 février En cause : du sable venu du Sahara, poussé par les vents. Un seuil de vigilance vigilance qui va durer jusqu'à samedi 27 février nous annonce Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'organisme chargé d'observer la qualité de l'air et qui dépend du ministère de la Transition écologique.

Atmo appelle les populations vulnérables à se protéger pour limiter leur exposition. Sont concernés les femmes enceintes, les nourrissons et jeunes enfants, les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrante de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires et les personnes asthmatiques

En conséquence, la préfecture de Haute-Loire a pris plusieurs mesures pour y faire face jusqu'à samedi. Le préfet a en effet pris un arrêté départemental fixant les mesures d’urgence à appliquer jusqu’à la fin de l’épisode. Ces mesures concernent à la fois le secteur résidentiel avec l'interdiction de se chauffer au bois jusqu'à ce samedi mais aussi notamment le secteur agricole avec l'interdiction de brûler des sous-produits agricoles et forestiers.

Dans la Loire qui est également en rouge,lLa mairie de Saint-Etienne recommande d'éviter le sport en plein air et de privilégier les transports en commun.