La Haute-Vienne est placée en alerte sécheresse renforcée

La préfecture de la Haute-Vienne a placé une majeure partie du département en état d'alerte sécheresse renforcé. En effet, les précipitations du mois de juillet sont inférieures aux normales malgré quelques pluies passagères et une impression de temps maussade. En réalité, il manque 40 à 50 % de pluie par rapport à la normale. Les sols sont de plus en plus secs et les débits certains cours d’eau ont atteint leur seuil d’alerte renforcée. C'est le cas du Vincou, de La Glane ou encore de La Gorre. Quelques pluies orageuses sont, certes, annoncées dans les jours prochains mais les quantités attendues ne changeront pas la tendance.

Les bassins versants concernés par l'alerte renforcée sont ceux de la Gartempe et Vienne Aval, de la Vienne Amont, de l’Isle Amont et de la Tardoire. Le bassin de l’Auvézère est placé en alerte. Dans les communes de ce bassins, les restrictions d’usage de l’eau montent d'un niveau. Par exemple, interdiction d’arrosage des pelouses et massifs fleuris, restrictions horaires renforcées pour l’arrosage collectif et agricole (espaces verts, massifs fleuris, potagers, terrains de sports, golfs, irrigation agricole par aspersion, …) ou encore restrictions renforcées pour le lavage des véhicules ou des éléments immobiliers, le remplissage de piscines privées, les fontaines publiques.

Quelles restrictions d'usage de l'eau dans ma commune ?

Pour retrouver en détail les restrictions d'usage de l'eau applicables dans votre commune, les pouvoirs publics centralisent les données. Consultez le site Vigieau