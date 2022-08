La Haute-Vienne placée en vigilance orange canicule

C'est au tour de la Haute-Vienne d'être placée en vigilance orange canicule. Elle rejoint 18 autres départements qui eux aussi subissent cette nouvelle vague de chaleur de plein fouet. Cet épisode devrait durer jusqu'au samedi 13 août inclus, avec des températures en journée comprises entre 35 et 38 degrés.

La nuit, le thermomètre ne descendra pas en dessous des 20 degrés. Dans un communiqué la préfecture appelle les citoyens à la plus grande prudence, particulièrement les personnes les plus vulnérables (personnes âgées de plus de 65 ans, enfants de moins de 4 ans, personnes handicapées, personnes malades à domicile, personnes isolées, en situation de précarité et ans abri, travailleurs exerçant à l'extérieur...)

L'administration conseille notamment de maintenir son logement au frais, de boire régulièrement de l'eau, de manger en quantité suffisante, de se rafraîchir plusieurs fois par jour, d'éviter de sortir au heures les plus chaudes.