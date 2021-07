La hêtraie de la Massane entre au patrimoine mondial de l’UNESCO

Grande de 336 hectares, la forêt de la Massane se voit récompensée pour sa diversité et le travail scientifique mené depuis plus d’un siècle. Dans le détail, c’est précisément la hêtraie de la forêt que l’UNESCO a couronnée, en l’ajoutant à d’autres forêts similaires en Europe, sur la liste des "Forêts primaires et anciennes de Hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe". Les réserves du Grand-Ventron (massif des Vosges) et du Chapitre (Hautes-Alpes) ont aussi rejoint cette liste.

Une forêt en « libre évolution »

Sur les 336 hectares de la forêt, plus 120 hectares sont composés de hêtres purs, qui n’ont pas été récoltés depuis au moins 150 ans. Ce qui fait de la Massane une forêt de "libre évolution", c’est-à-dire loin de la main de l’Homme, où la nature se développe.

Cette naturalité a été mise en avant par l’UNESCO, ajouté à l’ancienneté de la zone : la hêtraie s’est maintenue malgré les premiers défrichements datant du néolithique.

La maturité et le naturel des peuplements sont d’ailleurs illustrés par la présence de plusieurs centaines d’arbres de plus d’un mètre de diamètre dont l’âge dépasse les 300 ans. Le plus haut hêtre mesuré atteint 32 mètres, et le plus gros 1,80 mètres de diamètre.

Pour assurer la continuité de la protection de ce bijou catalan, la Réserve Naturelle Nationale de la forêt de la Massane a été créée en 1973, gérée par l’Association des Amis de la Massane et la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes.