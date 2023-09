La journée mondiale du nettoyage : le geste citoyen qui fait du bien à la planète

Chacun peut participer près de chez soi à cette nouvelle édition du "World Cleanup Day" (la journée du nettoyage de la planète). Les élèves des écoles, des collèges et des lycées sont également mobilisés. Les enfants pourront participer au "jeu de piste déchets" ce samedi matin à Alleins à une dizaine de kilomètres de Salon de Provence.

De nombreuses opérations sont organisées, autant en ville qu'au bord de mer, par exemple le rendez-vous de samedi plage de Corbières à Marseille, avec les nageurs du célèbre entraîneur Philippe Lucas. A Aix, également samedi, il y aura la participation de la championne d'escalade Nolwen Berthier. Une foule d'opérations de nettoyage dans le Var aussi, par exemple samedi matin à Port Saint - Louis du Mourillon à Toulon.

Alexandre Mounier, le président de l'association 1 déchet par jour, est l'ambassadeur de ce rendez-vous citoyen dans notre région Sud PACA. Il se félicite que "chaque année, de plus en plus de citoyens se mobilisent pour participer aux opérations de nettoyage. C'est plus que jamais nécessaire à cause notamment des quantités de plastique qu'on retrouve partout. Certains objets en plastique sont interdits mais malheureusement, les industriels trouvent des parades pour contourner les nouvelles règles".

Pour trouver l'opération de nettoyage près de chez vous, il y a le site https://www.worldcleanupday.fr . Ce site est très bien fait, il y a une carte avec toutes les infos pratiques.