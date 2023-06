La Jussie des marais prolifère sur le canal d'Orléans

Si vous vous êtes promené dernièrement le long du canal d'Orléans, vous en avez forcément aperçu à la surface de l'eau notamment du côté de Saint-Jean-de-Braye. Elles n'ont pas encore fleuri, mais les Jussies des marais sont déjà bien visibles. La présence de cette plante nuit aux autres organismes : en recouvrant la surface de l'eau, elle empêche la lumière de passer. Elle empêche également l'oxygénation de l'eau.

ⓘ Publicité

La présence de cette plante dans le canal d'Orléans est difficile à dater. Le conseil départemental, gestionnaire du canal, organise depuis une dizaine d'années des opérations "anti-Jussie", comme c'est le cas depuis ces derniers jours. Pendant près de huit semaines, une pelleteuse va parcourir deux kilomètres du cours d'eau entre Saint-Jean-de-Braye et Orléans. Avec son bras mécanique, la machine vient arracher les racines de la plante.

La Jussie, présente à la surface du canal © Radio France - Arnaud Roszak

Cette opération est très onéreuse (440.000 euros), mais nécessaire, d**'autant plus avec le réchauffement climatique**. "La Jussie aime beaucoup les eaux chaudes, les eaux stagnantes, détaille Nathalie Hascoat en charge de l'aménagement du canal d'Orléans au conseil départemental. Résultat, elle se développe de plus en plus tôt dans l'année et elle en profite pour s'étendre davantage."