VIDEO / La jussie : le fléau que l'on tente d'arracher des bords de Vienne

En approchant les berges de la Vienne à Availles-Limouzine, un bruit de moteur se fait entendre. C'est Weenner, le conducteur de l'engin amphibie, qui revient avec un tas de jussie dans son râteau. "J'ai deux joysticks, un pour me diriger, un pour arracher la plante, c'est un peu comme si je jouais à la playstation", plaisante-t-il, du haut de sa cabine. Mais si la manœuvre pourrait paraître amusante, l'objectif l'est beaucoup moins. "Ce qu'il faut essayer de faire ce n'est pas éradiquer la jussie, mais essayer de la contrôler, la maîtriser", explique William Boiron, vice-président à la Communauté de communes de Vienne et Gartempe, en charge de l'environnement.

"La jussie est arrivée il y a une vingtaine d'années, se rappelle René Debiais, premier adjoint à la mairie d'Availles-Limouzine, et au début les gens pensaient que ça allait passer mais elle a gagné du terrain. Avec les chaleurs caniculaires des dernières années, la plante a triplé voire quadruplé de volume." Une expansion qui menace la biodiversité aquatique, le bon fonctionnement de l'irrigation et parfois même la reproduction de certaines espèces. "La jussie pousse à partir d'un mètre cinquante, deux mètres, sous l'eau, détaille Weenner, elle retient la vase. Et plus il y a de vase, plus il y aura de jussie, et plus il y aura de jussie, plus il y aura de vase. C'est un cercle vicieux qui se met en route." C'est pourquoi la Communauté de communes de Vienne et Gartempe a investi près de 51 000 euros pour l'arrachage de la plante, avec comme objectif la récolte de 400 mètres cubes.

Avec les chaleurs caniculaires des dernières années, la plante a triplé voire quadruplé de volume.

Mais que fait-on de la jussie quand elle est sortie de l'eau ? Après le stockage, la Communauté de communes tente le recyclage. "Pour le moment on travaille avec les communes pour en faire du compost, précise William Boiron, et cela fonctionne bien. Mais il faut faire très attention, il ne faut surtout pas mettre la jussie dans des zones humides parce qu'elle pourrait devenir terrestre." L'autre piste, qui n'a pas encore été inaugurée, serait une collaboration avec l'entreprise Rosobren, spécialisée dans le recyclage des fibres végétales. Une étude sera prochainement lancée.

Simon Magny pour France Bleu Poitou.