La jussie prolifère dans les cours d'eau, la métropole de Tours mène des opérations d'arrachage

Vous l'avez surement vue si vous vous êtes baladés le long des points d'eau du département, ou sur le bord du Cher. La jussie est une plante aquatique très reconnaissable avec ses petites fleurs jaunes !

La jussie est une plante très reconnaissable, avec ses petites fleurs jaunes © Radio France - Annabelle Wanecque

Une plante malheureusement très invasive, et qu'une équipe de la métropole tourangelle arrache sans relâche depuis plusieurs mois maintenant dans différents plans d'eau du département. Depuis ce lundi, et jusqu'à ce mardi soir, cette équipe est d'ailleurs sur le Cher, au niveau du barrage à aiguilles de Larçay.

Des conditions idéales pour sa prolifération

Un bateau amphibie s'avance sur le Cher. La jussie est arrachée par une sorte de pelle, puis ramenée sur le bord. Les agents de la métropole le constatent, cette plante a particulièrement proliféré cette année, en raison de la forte chaleur et du très faible niveau d'eau. Et l'idée justement, c'est de ne pas la laisser faire, tant cette plante étouffe les écosystèmes, et empêche également la navigation.

Forte chaleur et très faible niveau d'eau, des conditions idéales pour la prolifération de la jussie © Radio France - Annabelle Wanecque

L'arracher systématiquement peut d'ailleurs permettre de l'éradiquer par endroits. Anne-Sophie Aubry est chargée de mission à la métropole de Tours, elle s'occupe de la gestion des milieux aquatiques. "On a des zones où ça fonctionne. On a remarqué qu'en passant trois ans en mécanique, c'est-à-dire avec le bateau faucardeur, on réduit considérablement la tâche et ensuite on met du manuel, c'est-à-dire des gens qui vont venir enlever les petites tâches de jussie qui vont rester avec un petit bateau. Et là, on va voir qu'au bout de deux ou trois ans, une demi journée d'intervention en manuel suffit à la contenir. On n'a quasiment plus de jussie".

Chaque jour, son équipe extrait plusieurs tonnes de jussie. La campagne d'arrachage de la jussie sur les plans d'eau de la métropole, et sur le Cher, a débuté en avril dernier, elle va durer jusqu'en fin d'année. L'an dernier, un peu plus de 150 tonnes de jussie avaient été extraites pour être ensuite incinérées.