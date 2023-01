La justice européenne bannit les dérogations sur les néonicotinoïdes

Alors que le gouvernement réfléchit à accorder une nouvelle dérogation pour permettre aux producteurs de betteraves d'utiliser des semences enrobées de néonicotinoïdes, la cour de justice européenne a tranché ce jeudi. Les Etats membres de l'UE n'ont pas le droit de déroger à l'interdiction européenne des semences traitées aux néonicotinoïdes, y compris dans les circonstances exceptionnelles.

La France hors la loi pendant deux ans

Actuellement, une disposition de la législation européenne permet aux Etats d'autoriser exceptionnellement les pesticides et insecticides contenant des substances bannies dans l'Union européenne (UE). Cependant, cette autorisation "ne leur permet pas de déroger aux réglementations visant expressément à interdire la mise sur le marché et l'utilisation de semences traitées à l'aide de tels produits", estime la Cour de justice de l'Union européenne. Pour faire simple : oui, la dérogation existe, mais pas avec le type de semence qui a été utilisé en France, c’est-à-dire des semences qui encapsulent l’insecticide.

L'UE a interdit depuis 2018 l'usage en plein champ, pour toutes les cultures, de trois néonicotinoïdes (clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride), accusés de détruire la biodiversité et d'accélérer le déclin massif des colonies d'abeilles. Pour autant, 11 Etats membres ont adopté depuis des "autorisations d'urgence" pour faire face à la baisse de leurs rendements, dont la Belgique et la France.

En France, le Parlement avait autorisé fin 2020 le retour temporaire de ces insecticides , pour voler au secours de la filière betteravière dont les rendements avaient été drastiquement réduits par la jaunisse, et s'attaquer aux pucerons verts, porteurs de cette maladie. Le ministre français de l'Agriculture, Marc Fesneau, s'était dit en décembre favorable à une nouvelle dérogation , après celles de 2021 et 2022, "pour lutter efficacement" contre la prolifération des pucerons verts, "en attente de solutions alternatives".

Des ONG avaient saisi la justice européenne

Les ONG ayant saisi la Cour de justice de l'Union européenne estimaient que ces néonicotinoïdes sont utilisés de manière croissante à travers la technique de l'enrobage des semences et "au lieu d'être pulvérisés sur la culture, ils sont donc préventivement appliqués sur les semences avant l'ensemencement, sans égard à la présence avérée ou non des insectes que ces produits visent à éliminer".

Cette décision de la justice européenne n'est "pas une surprise" pour Christophe Buisset, agriculteur et vice-président de la Chambre d’agriculture de la Somme, interrogé sur franceinfo ce vendredi. "Depuis longtemps c'est un combat avec ceux qui veulent nous priver d'outils. Des outils qui nous permettent de cultiver, de protéger les plantes pour qu'elles produisent au mieux". Le producteur de betteraves craint une baisse de 20 à 50 % des rendements.