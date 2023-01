La justice suspend l'abattage des arbres à Arçon

Les tilleuls d'Arçon ne seront pas abattus dans les prochains jours, comme prévu. Le tribunal administratif de Besançon suspend cette décision d'abattre quinze arbres, selon la décision de la juge des référés publiée ce mardi. Une décision prise après l'audience, qui s'est tenue ce lundi matin, en urgence.

ⓘ Publicité

La justice saisie par une association d'habitants

La justice a été saisie par l'association "Arçon nature et patrimoine", qui s'oppose à la suppression de ces tilleuls sur la commune. En face, le maire d'Arçon a pris un arrêté pour abattre les arbres, pour des raisons de sécurité, en se basant sur un rapport l'Office national des forêts (ONF) d'avril 2022. Dans ce texte, l'ONF préconise d'abattre deux arbres de l'Allée des tilleuls de manière préventive, car ils sont malades. Le maire a alors décidé d'abattre tous les arbres, soit quinze, pour en replanter d'autres. Le préfet du Doubs ne s'est pas opposé à cette décision et les tronçonneuses devaient entrer en action ce mercredi, mais l'association est montée au créneau. Chacun a pu défendre ses arguments devant le tribunal administratif ce lundi.

Les deux arbres malades peuvent être abattus

Dans sa décision, la juge des référés estime que l'abattage des deux arbres malades est justifiée, mais elle suspend celui des treize arbres sains. "La loi interdit d'abattre les arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique. L'allée des tilleuls bénéficie de cette protection" selon le tribunal administratif de Besançon.

Une autre audience prévue au tribunal administratif

La justice renvoie les deux camps à une prochaine audience, où le tribunal administratif examinera le dossier sur le fond, et non pas en urgence : il étudiera, en collégiale, un autre recours déposé par l'association "Arçon nature et patrimoine", qui demande l'annulation de la décision d'abattage, mais cette fois sur le long terme.