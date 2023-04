La justice valide les bassines sur le Clain

Après avoir rejeté les recours contre l’arrêté préfectoral permettant la création de réserves de substitution sur le bassin de la Clouère, la cour administrative d’appel de Bordeaux a donc de nouveau rejeté, par trois arrêts (en date du 4 avril), les recours en appel, des associations qui s'opposaient (Vienne Nature, Poitou-Charentes Nature, Vivreenclain, ADEMA, et de la Confédération paysanne) aux arrêtés de création de réserves de substitution sur les bassins du Clain Moyen, de la Dive-Bouleure Clain Amont et de l’Auxances.

les arguments sur l’insuffisance de l’étude d’impact n’étaient pas fondés

Les juges valident ainsi l’instruction et la concertation faite par l’administration dans ce dossier. Les juges ont ainsi considéré " que les arguments sur l’insuffisance de l’étude d’impact n’étaient pas fondés, car le bureau d’étude a pris en compte les effets cumulés et conjugués des réserves par rapport aux ouvrages déjà existants. Ce projet ne porte atteinte ni aux espèces protégées ni aux sites Natura 2000 en raison des mesures d’évitement et de réduction de l’étude d’impact. Les objectifs du bon état en quantité et en qualité des masses d’eau sont respectés". Bref, tout est dans les clous selon la cour d'appel de Bordeaux. Du côté des opposants que nous avons pu joindre, le combat va continuer concernant cette 30aine de bassines, avec des actions, non violentes, nous précise-t-on. La question du partage de l'eau se pose plus que jamais, et à commencer par le monde agricole. Une vision collective plutôt qu'une vision pour des ultra-privilégiés, c'est le message que les anti-bassines veulent faire passer.