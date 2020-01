La Lande-de-Fronsac : la construction d’une école près des vignes s’invite dans la campagne municipale

Bordeaux, France

À La Lande-de-Fronsac, commune de quelque 2.500 habitants, les vignes font partie du paysage quotidien. Mais depuis le 1er janvier, les agriculteurs doivent respecter une distance minimale de sécurité entre les zones d'épandage de pesticides et les écoles : 10 mètres. Chez certains habitants, l'inquiétude monte car un nouveau bâtiment destiné à accueillir des classes est en construction, tout près des vignes. Trop près, estiment des opposants au maire sortant.

Je suis rendu au maximum de ce que je peux faire - Stéphane Etourneaud, viticulteur

Parmi ces opposants, le propriétaire des parcelles viticoles en personne, Stéphane Etourneaud. Il l'assure, la distance entre ses pieds de vignes et le chantier de l'école est à peine de dix mètres. Il craint que ses efforts pour limiter les épandages ne suffisent plus lorsque les élèves occuperont le nouveau bâtiment. "J'ai investi dans un matériel plus performant pour les traitements (...) mais maintenant je suis rendu au maximum de ce que je peux faire."

La Lande-de-Fronsac, commune d'à peine 10 km² très viticole. - Capture d'écran Google Maps

Stéphane Etourneaud a l'impression que ses craintes ne sont pas entendues par le maire. Le viticulteur a rejoint la liste d'opposition emmenée par Frédérick Blanc en vue des prochaines municipales.

Les règles ont été strictement respectées - Jean Galand, maire de La Lande-de-Fronsac

Le maire sortant Jean Galand, qui brigue un quatrième mandat, assure que le viticulteur n'aura aucun problème. "Les règles ont été strictement respectées" déclare-t-il, "et la cour de récréation a été étudiée spécifiquement pour être protégée par les bâtiments." Il ajoute que le permis de construire n'aurait jamais été délivré s'il y avait danger.

L'inquiétude n'a pas gagné les parents d'élèves

Si la nouvelle école près des vignes commence à s'inviter dans la campagne municipale, la plupart des parents d'élèves semblent encore indifférents au débat. Caroline, dont les enfants sont scolarisés à La Lande-de-Fronsac, en sourit presque : "ça fait partie de la région (...) je n'ai aucune crainte par rapport à ça." Même les parents plus inquiets sont résignés : à La Lande-de-Fronsac disent ils, la vigne fait partie du décor et il faut vivre avec.