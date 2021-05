"La Leyre n'est pas un parc aquatique !" : la mise en garde de la préfecture de Gironde

La préfecture de la Gironde lance un appel à la prudence et au respect sur la Leyre. Avec le déconfinement cette petite rivière qui débouche sur le Bassin d'Arcachon risque d'être prise d'assaut par les amateurs de nature et de canoë. Mais attention ! Cette rivière est fragile et protégée. La préfecture demande aux visiteurs de bien préparer leur sortie, de vérifier la météo et de respecter quelques règles : ne pas faire de feux, respecter la faune, la flore, les paysages et signaler tout incident ou pollution.

L'été dernier la Leyre avait été victime de son succès. 500 canoës ont été comptabilisés pour la seule journée du 7 août soit un millier de visiteurs sur ce petit cours d'eau qui serpente sous les arbres. "C'est un joyau qu'il faut absolument protéger" explique Frédéric Gilbert, chargé de mission au parc naturel régional des Landes de Gascogne.

La Leyre c'est une rivière sauvage. On n'est pas dans un endroit de défoulement. Pour ça il y a des parcs d'attraction pas très loin..." - Frédéric Gilbert, parc naturel régional des Landes de Gascogne

Si les pratiquants refusent de respecter les règles c'est la gendarmerie qui se chargera de verbaliser les contrevenants. Des patrouilles supplémentaires sont prévues en collaboration avec les polices municipales des six communes girondines riveraines de la Leyre.