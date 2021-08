La Ligue de protection des oiseaux alerte sur la dangerosité des éoliennes pour le milan royal

Ce n'est pas une nouveauté : la multiplication des parcs éoliens menace certaines espèces d'oiseaux dans des régions comme la Bourgogne-Franche-Comté. La Ligue de protection des oiseaux a publié mardi 10 août un nouveau rapport pour alerter sur la dangerosité des éoliennes pour les volatiles, notamment à cause des collisions. Le document de 120 pages dévoile les taux de mortalité des installations éoliennes de la région, pour chaque espèce d'oiseaux. Il doit servir d'outil aux pouvoirs publics pour mieux apprécier l'impact de la production de ces énergies renouvelables sur la biodiversité.

Le milan royal, une espèce protégée dans la région, est l'une des plus touchées. Plus d'un cinquième de la population nationale vit en Bourgogne-Franche-Comté. "On recense plus de 600 cas de mortalité en Europe dus à l'éolien, 12 dans la région depuis 2019", explique Alexandre Laubin, chargé des questions d'aménagement du territoire pour la Ligue de protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté. "D'autres grands planeurs comme les cigognes, ou encore des rapaces tels que le Circaète Jean-le-Blanc, sont sensibles à l'éolien en collision."

Pas opposée aux énergies renouvelables

"Il y a notamment les oiseaux qui vont chasser, chercher des proies au sol", continue le spécialiste. "Ils vont être concentrés sur leur proie plus que sur leur trajectoire de vol. De ce fait, ils peuvent entrer en collision parce que leur regard est dévié. Il y a aussi tous les oiseaux qui meurent en migration de nuit, malgré l'éclairage ils ne vont pas voir immédiatement où est la pale. Et puis l'éolienne est source enfin de dérangement avec un phénomène d'évitement des oiseaux qui vont fuir les zones où les éoliennes s'implantent." Dans son rapport, la Ligue de protection des oiseaux décrit aussi un phénomène de destruction des nids et de montée du stress chez les animaux.

Cependant, la LPO tient à rappeler son investissement "depuis de nombreuses années" sur la thématique de l'énergie "afin de proposer des scénarios de transition énergétique conciliable avec la préservation de la biodiversité". "Nous sommes favorables au développement des énergies renouvelables, dès lors que ce développement ne se fait pas au détriment de la biodiversité", continue Alexandre Laubin. "L'idée, c'est d'alerter sur les secteurs à plus fort enjeu pour les oiseaux pour qu'ils soient préservés, et d'orienter le développement éolien vers les secteurs à plus faible enjeu." En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre d'éoliennes construites ou en cours de construction s'élevait à 431 au 1er janvier 2021. Un chiffre qui devrait être multiplié par quatre d'ici 2050.