La Ligue de Protection des Oiseaux des Pyrénées-Atlantiques a besoin de vous pour compter les hirondelles !

Sur les dix dernières années, le nombre d’hirondelles en France est en déclin de 30 à 40%. Un phénomène qui s’observe aussi dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Pour faire face à cette baisse, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et la Région Nouvelle-Aquitaine lancent une enquête et cherchent des bénévoles pour compter les oiseaux du 10 juin au 10 juillet.

Alexis Minano est membre de la LPO et gère le département. Il explique pourquoi le comptage est important : “L’objectif est de recenser les nids pour informer les communes. Ensuite, elles pourront agir avec l’installation de nichoirs ou en menant des actions de sensibilisation auprès de la population pour favoriser l’accueil de ces oiseaux.”

Un appel au bénévolat

Pour ce faire, l’association manque de main d'œuvre et en appelle aux bénévoles. Pour participer, il faut suivre une formation d’une heure et demie pour apprendre à reconnaître les hirondelles rustiques et les hirondelles de fenêtre. Ensuite, les participants choisissent une zone de 500 m², qu’on appelle leur maille, et s’engagent à l’inspecter entre le 10 juin et le 10 juillet, à la recherche d’hirondelles ou de nids. Ils doivent ensuite transmettre leur donnée à l’association.

