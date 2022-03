La Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire inquiète avant l'élection présidentielle

L'environnement, thème de notre troisième jeudi de la présidentielle sur France Bleu Saint-Étienne Loire. C'est une de vos priorités relevés par la consultation Ma France 2022 et pourtant l'écologie ne fait pas partie des thèmes les plus débattus durant la campagne, loin de là.

"Début février, le temps de parole consacré à la crise climatique dans la campagne présidentielle, c'était moins de 3 %, avance Henri Colomb, conseiller territorial de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Loire. On aurait pu croire ça allait monter au fur et à mesure qu'on se rapprochait de l'échéance. C'est l'effet contraire. Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, on est tombé à 1,5 %."

On a l'impression que les politiques, quels qu'ils soient, ne prennent pas vraiment la mesure de cet enjeu.

De quoi inquiéter le militant pour les années à venir, alors que certains espèces d'oiseaux comme l'alouette des champs ont presque disparu dans la Loire en 30 ans. "On sent qu'il y a une pression qui monte dans l'opinion publique sur ces sujets parce que les gens se rendent compte que là, on n'est plus dans la théorie. C'est plus à l'horizon d'un siècle ou deux mais ce sont leurs enfants, leurs petits enfants qui vont subir, qui vont prendre en pleine figure cette crise climatique et on a l'impression que les politiques, quels qu'ils soient, ne prennent pas vraiment la mesure de cet enjeu."