La lionne du zoo de la Citadelle de Besançon est morte le 2 janvier dernier et le Museum l'annonce ce lundi. Aya était née en 2014 à la Citadelle.

Besançon, France

Le zoo de la Citadelle de Besançon vient de perdre sa lionne. Aya est morte le 2 janvier 2020 et la direction de la Citadelle l'annonce de lundi. Aya était née le 2 août 2014 à Besançon.

Elle était très affaiblie

D'après le communiqué du Muséum, Aya avait "un comportement inhabituel" depuis mi-décembre. Les soigneurs et vétérinaires ont donc mené "une série d’analyses et d’examens". La lionne a subi "une intervention chirurgicale urgente", mais Aya n’a pas survécu. Des analyses sont en cours pour tenter de déterminer la cause du décès.